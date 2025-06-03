Hablemos de Inmigración: Qué hago si un juez de inmigración desestima mi caso y ICE me detiene

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision, y el abogado invitado Jaime Barrón, explican por qué se están registrando operativos de arresto de agentes de ICE en tribunales de inmigración a lo largo y ancho del país y qué opciones tienen los inmigrantes afectados por estas detenciones.



Mira aquí el programa:



Reportes de prensa revelan que los arrestos perpetrados por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas se llevan a cabo una vez los jueces escuchan los argumentos de los inmigrantes y desestiman los casos, o aguardan sus audiencias en las afueras de los tribunales.

PUBLICIDAD

Las razones por las cuales los jueces desestiman un caso de inmigración son variadas. Puede ser porque las evidencias presentadas no son suficientes para argumentar el caso, porque no había suficientes evidencias o las causales que originaron la demanda de beneficios, como por ejemplo de asilo, no se ajustaban a los requerimientos de ley.

Por ejemplo, si se trata de un caso de asilo, los inmigrantes deben saber que, por ley, este beneficio se otorga si se cumplen una de las cinco causales de asilo, siendo ellas persecución por nacionalidad, pensamiento político, pertenencia a un grupo social en particular, religión o raza.

Abogados reiteran que la pobreza o la falta de empleo no constituyen una causa de asilo. Y que, si un caso de asilo es desestimado, el juez emite una orden de deportación.

Por su parte, a mediados de mayo la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que los inmigrantes detenidos en la frontera (en un puerto de entrada o entre puertos de entrada), declarados inadmisibles y colocados en deportación expedita, no tienen derecho a una audiencia de fianza y ser liberados por el gobierno.

A la pregunta respecto a qué sucederá con aquellos extranjeros que fueron detenidos en la frontera, sobre todo durante el gobierno anterior, y luego liberados bajo fianza con un parole, abogados advirtieron que perderán la protección en el momento que les entreguen una Notificación de Comparecencia (NTA).

Y en cuanto a las personas ¡que se presenten a las oficinas de inmigración para cumplir con sus citas o entrevistas de seguimiento, el DHS les puede dar una NTA y serán detenidos sin derecho a fianza, advirtieron.

PUBLICIDAD

Las detenciones también pueden ocurrir cuando los jueces desestiman casos y los afectados ser puestos en un proceso de deportación expedirá si llevan menos de dos años en Estados Unidos.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal. El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).