Asilos falsos y frívolos: las estafas de inmigración donde también participan abogados

Video Trump prohíbe el ingreso a EEUU a 12 países y restringe a otros siete: analizamos esta decisión

Las estafas golpean a los inmigrantes sin importar su estatus legal. Principalmente ahora que la población inmigrante vive preocupada y con miedo debido a la implementación, por segunda vez en menos de 10 años, de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Donald Trump.

Y la lista de tramposos no solo la integran gestores o notarios inescrupulosos, sino también abogados que lucran con las necesidades de cientos de miles de extranjeros que cada año intentan regularizar su situación.

Ningún inmigrante, con o sin papeles, está libre de estafa. Así lo advierten abogados, activistas y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) en su página digital.

“Reconocemos que el proceso de inmigración puede ser complejo y que los solicitantes y peticionarios corren el riesgo de convertirse en víctimas de estafas o fraudes”, dice la agencia que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Y recomienda utilizar información oficial “para evitar convertirse en una víctima de estafa o fraude”.

El hecho de contratar a un abogado tampoco te aleja del peligro. “Cuando necesite asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que la persona que lo ayuda sea un abogado o un representante acreditado que trabaje para una organización reconocida por el Departamento de Justicia”, previene USCIS.

Y el Departamento de Justicia (DOJ) también advierte el riesgo de fraude y estafas de inmigración. Una de sus páginas digitales incluye un listado de abogados de inmigración que han sido sancionados por mala práctica desde al menos 2008, un dato útil que permite al inmigra te tomar una decisión al momento de contratar asistencia legal.

El drama de los "asilos frívolos"

Un problema en aumento es el crecimiento de casos de asilo “frívolos", aquellos en los que el inmigrante “es engañado por el crimen organizado e inventa una historia para burlar el sistema y quedarse en Estados Unidos”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora auxiliar de la facultad de derecho de la Universidad de California, en San Diego.

“Les prometen, a cambio de un pago de dinero, que podrán engañar a los agentes federales de inmigración y sus casos serán aprobados por los jueces”, agrega. “Lamentablemente son muchos los que caen en manos de estas bandas que les dicen lo que tienen que hacer y decir cuando son hallados o detenidos en la frontera”.

Velásquez dice que se trata de un problema “grave” y que el gobierno debe “acabar con el crimen organizado” para proteger el derecho al asilo. Y explica que lamentablemente “hay abogados con poca experiencia en este tipo de casos que no se percatan a tiempo del engaño”.

“Lo descubren muchas veces en la antesala del juicio. Son los propios inmigrantes quienes le dicen que al otro lado de la frontera les dijeron lo que tenían que decir”, explica. En esos casos, añade, “el abogado se tiene que retirar del caso “porque ya no hay fundamento. Es una cuestión ética Y entonces la solicitud de asilo se convierte en ‘frívola’”, puntualiza.

Las alarmas se dispararon en las últimas semanas luego que jueces de inmigración en todo el país están desestimando casos de asilo. Las razones que se conocen hasta ahora son por falta adecuada de evidencias o argumentos contrarios a las causales de asilo autorizadas o permitidas por el Congreso: persecución por causa de raza, nacionalidad, religión, pensamiento político o pertenencia a un grupo social en particular.

Los "asilos falsos"

Otra estafa que ha cobrado fuerza en los últimos años “se conoce como el fraude de los permisos de trabajo”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. Aunque esta engañosa práctica ha desaparecido después del 20 de enero tras las severas restricciones impuestas por Trump en la frontera y la cancelación de programas humanitarios activados por el gobierno anterior.

“Les prometen a inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en Estados Unidos, tienen familias establecidas y carecen de antecedentes criminales, que califican para un permiso de trabajo (EAD)”.

Una vez hecho el pago por el trámite más la cuota de USCIS, “los charlatanes les dicen que el trámite está hecho y que tardará unos meses en ser resuelto. Pero no le no le dicen al cliente es que presentaron en su nombre una solicitud de asilo afirmativo. Y como hay más de 1 millón de solicitudes pendientes de resolución en USCIS, el caso se demora más de seis meses en ser atendido. Incluso años”, indica.

Gálvez explica que, “a los seis meses -como era la regla hasta antes del 20 de enero- el gestor o persona que hizo el trámite envía un formulario I-675 para pedir un permiso de trabajo porque el gobierno otorga este beneficio si el caso se tarda más de 180 días. Y cuando llega la autorización de empleo, le hacen creer al indocumentado que ya tiene permiso y residencia legal en estados Unidos”.

Si bien ahora el gobierno detuvo esta vía para obtener una autorización de empleo, cientos de miles de inmigrantes bajo esta categoría tienen una autorización de empleo activa.

Pero la mala noticia a quienes los engañaron con este procedimiento les llega tiempo después, cuando USCIS cita al inmigrante y este, o bien se presenta o no recibe la citación porque no registró adecuadamente su domicilio. “En ambos casos, al no tener una causa de asilo válida o no acudir a la entrevista, pierde el derecho de permanencia en Estados Unidos y termina en un proceso de deportación”, advierte Gálvez.

Si bien estos casos en los últimos casos eran frecuentes, voy en día el gobierno les tiene puesto “el ojo encima”, señalan abogados entrevistados por Univision Noticias.

Los abogados también engañan

Activistas también incluyen a malos abogados en la lista de zonas de peligro para los inmigrantes que buscan consejo legal para regularizar sus permanencias en Estados Unidos.

“Hay más abogados que cometen fraudes que proveedores de servicios que no requieren de la representación de un abogado”, dice Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la Coalición para los Derechos Planos de los Inmigrantes en Los Ángeles, California.

“El asunto es que muchos abogados que cometen fraude se convierten en empresas generadoras de ganancias. Extraen los costos del servicio que prometen a los inmigrantes y, al no poder luego cumplirles las promesas, los dejan abandonados”, expresa.

Gutiérrez también señala que “otros que con conocimiento de causa prometen un servicio a sabiendas de que se requiere de trámites adicionales, no lo hacen y dejan abandonados a sus clientes, muchas veces cuando ya han comprometido sus derechos de permanencia en Estados Unidos”.

Un ejemplo citado por el activista corresponde a indocumentados que han obtenido la residencia legal permanente y tienen que salir del país en busca de una visa de inmigrante y no les advierten que, antes de hacerlo, deben gestionar un Perdón 601.

“Se dan cuenta del problema cuando están fuera del país y ya no pueden regresar, algunos hasta por 10 años. Quedan varados. Este problema no se comenta mucho y sabemos que se trata de un asunto grave que debe ser atajado. Es una estafa cruel”, indicó.

El Perdón 601 es obligatorio, por ejemplo, para indocumentados que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos y contraen matrimonio con ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. El beneficio, creado en 2014 durante el gobierno de Barack Obama, anula temporalmente la denominada Ley del Castigo que sanciona con 3 años fuera si la permanencia indocumentada supera los 180 días o 10 años si la estadía no autorizada sobrepasa los 356 días.