“Hablemos de Inmigración”: Tengo cita migratoria, ¿qué pasa si no me presento? ¿Evito la deportación?

Video Efectos de la decisión de la Corte Suprema de restringir el poder de cortes federales sobre decretos de Trump

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y el abogado invitado, Jaime Barrón, analizan la agresiva política migratoria de tolerancia cero del presidente Donald Trump. ¿Quiénes están en la mira? ¿Son seguros los tribunales de inmigración? ¿Qué opciones tienen los inmigrantes para evitar que los detengan?



Mira aquí el programa:

La cuota diaria de 3,000 arrestos ha convertido el sistema migratorio en un caos. Antes del 15 de mayo era de 660 en promedio. Aun así, la Casa Blanca de Trump no llegará a la meta prometida durante su campaña: 1 millón en el 2025. A menos que el Congreso apruebe un presupuesto multimillonario que incluye más de $170 mil millones de dólares para asuntos migratorios.

Aun así, si el Congreso aprueba el plan de presupuesto respaldado por la Casa Blanca, los fondos no podrán en entregados antes del 1 de octubre (comenzó del año discal 2026). Por tanto, la promesa de 1 millón de deportados en el primer año quedará inconclusa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no tiene recursos suficientes para arrestos y tampoco espacios suficientes en centros de detención. Además, ICE tiene una capacidad diaria de unas 50,000 camas diarias y hay reportes de hacinamiento en las cárceles de inmigrantes, atención inadecuada, escasez de alimentos y condiciones de insalubridad. A pesar de las denuncias, el gobierno no cede y los arrestos continúan.



Con este escenario, el mayor riesgo es la violación sistemática del debido proceso migratorio, así como deportaciones arbitrarias. Y se suma la falta de reglamentos y transparencia por parte del gobierno. Si bien el gobierno insiste en que el Blanco de las redadas son extranjeros criminales, un reciente informe del Instituto CATO revela que más del 70% de los detenidos en las cáceles de ICE no tienen antecedentes criminales, ni tampoco han sido condenados por crímenes violentos, como afirma el gobierno.

Ante este escenario, se mantienen las interrogantes: ¿Debo presentarme a una cita en la corte? ¿Qué consecuencias hay si no me presento? ¿Qué hago si me detienen? ¿Puedo pedir nuevamente una libertad bajo fianza? ¿Cómo agrego evidencias a mi expediente de asilo?