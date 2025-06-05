Cambiar Ciudad
Preguntas y respuestas Inmigracion

En vivo: Respondemos en directo tus dudas sobre inmigración en nuestro show

Noticias Univision 24/7 ayuda a la comunidad inmigrante en momentos clave con información y respondiendo dudas de nuestros televidentes y usuarios para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Este domingo por 24/7 VIX y nuestras redes sociales. Para plantear tus dudas, llama al número 1 (888) 823-9588 a partir de las 8:00 PM ET.

Por:
Univision

Este martes 9 de septiembre a partir de las 8 pm (hora del Este, 5 Pacífico), Noticias Univision, a través de su plataforma ViX y los canales de Univision Noticias en YouTube, Facebook, X y Tiktok, transmite en vivo el programa ‘Inmigración, las Nuevas Reglas’, un especial de dos horas con información sobre los últimas acciones del gobierno del presidente Donald Trump sobre redadas masivas, arrestos en tribunales y oficinas de inmigración, restricciones de viaje, programas para que inmigrantes se auto-deporten, cancelación de programas humanitarios y también información sobre recursos disponibles, sus derechos, qué hacer en caso de que lo arresten en una redada y cómo seguir defendiendo sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Para plantear tus dudas, llama al número 1 (888) 823-9588 este martes 9 a partir de las 8:00 PM ET.

El programa estará moderado por la periodista Paulina Sodi, copresentadora de ‘La Voz de la Mañana’ de Noticias Univision, y Borja Voces, copresentador del Noticiero Edición Digital, y contará con la participación del periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración de Televisa Univision, y el abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de Televisa Univision.

Junto a ellos estarán los abogados de inmigración Claudia Galán (quien ejerce en San Antonio, Texas), Adriana Tobar (quien ejerce en Miami, Florida) y Víctor Nieblas (quien ejerce en Los Ángeles, California). Junto a ellos, otros 11 abogados de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) estarán dedicados sólo a atender y responder las preguntas que se reciban en el número 1 (888) 823-9588 de parte de nuestros televidentes y usuarios conectados en línea a través de nuestras plataformas en redes sociales.

La política migratoria de ‘tolerancia cero’ del gobierno del presidente Donald Trump, implementada desde el 20 de enero, está golpeando con fuerza a la comunidad inmigrante. La administración ha cancelado programas tales como CBP One, ‘parole’ humanitario, TPS de Venezuela (de 2021 y 2023) y también de otros países, restringido la política de asilo, modificado la política de refugiados, puso en revisión la totalidad de los programas de visas, sigue cancelando visas a estudiantes universitarios, caducando residencias legales permanentes, deteniendo inmigrantes con procesos pendientes y prohibiendo la entrada al país a ciudadanos provenientes de 19 países, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela. Y la amenaza de otras medidas similares se mantiene.

Todas estas acciones han afectado a millones de inmigrantes que están dentro y fuera de Estados Unidos. Y a esto se agrega la vigencia de un plan de deportaciones masivas, la orden de llevar a cabo 3,000 detenciones diarias, traslado de inmigrantes a terceros países, el cumplimiento de la invocatoria de la Serie 1811 que permite conformar una fuerza nacional de deportaciones con miles de agentes de otras agencias federales, entre ellas el FBI, DEA, ATF, Servicio Secreto, policía del IRS y la ATF, y el reviente fallo de la Corte de Apelaciones de Inmigración (BIA) que deja sin efecto la libertad bajo fianza a inmigrantes indocumentados sin admisión en el país, entre otras medidas.

El clima de miedo e incertidumbre

Por estos motivos, Noticias Univision transmite este martes 9 de septiembre el programa ‘Inmigración, las Nuevas Reglas’ (tercera edición) para entregar información útil a televidentes y usuarios conectados a través de nuestras redes sociales desde donde podrá hacernos preguntas en vivo y los abogados presentes responderán sus dudas, en vivo y/o por vía telefónica, y atenderán sus preocupaciones.

‘Inmigración, las Nuevas Reglas´ este martes 9 de septiembre a las 8 pm (Este), 7 pm (Centro) y 5 pm (Pacífico) a través de Univision 24/7 VIX y a través de nuestros canales de Univision Noticias en Facebook, YouTube, X y Tiktok.

