‘Hablemos de Inmigración’: Explicamos alcances de la cancelación del 'parole' humanitario

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Televisa Univision, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero de inmigración de Televisa Univision y la abogada invitada, Adriana Tobar, explican las claves del reciente fallo de un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 1er Circuito, que autoriza al gobierno del presidente Donald Trump de seguir adelante con la cancelación del programa ‘parole’ humanitario.

Mira aquí el programa:

El programa ‘parole’ humanitario fue creado originalmente en abril de 2022 como parte de los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para descongestionar la frontera con México y ayudar a refugiados de Ucrania que huían de la guerra con Rusia. En octubre de ese año fue extendido a inmigrantes originarios de Venezuela.

Tres meses más tarde (el 5 de enero de 2023), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió el programa para beneficiar a inmigrantes originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes fueron autorizados a entrar a Estados Unidos previa aprobación de un patrocinador por parte del DHS.

Los beneficiarios fueron autorizados a ingresar a Estados Unidos vía aérea por un puerto de ingreso permitido previa autorización del patrocinador. Los titulares recibieron un permiso de ingreso válido por dos años, plazo dentro del cual debían buscar un programa legal vigente para conseguir una estadía permanente, entre ellos asilo. De lo contrario, al término del permiso de estadía debían irse del país.

Además, los favorecidos por el programa calificaban para un permiso de trabajo por dos años.



De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), durante la vigencia del ‘parole’ humanitario desde el 5 de enero de 2023 el programa autorizó la entrada de unos 530,000 ciudadanos de los cuatro países beneficiarios (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela).

Abogados consultados por Univision Noticias indicaron que aquellos titulares que iniciaron procesos para regularizar sus permanencias tienen chances para seguir luchando por sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Pero advierten que la petición no otorga estatus.

También recomienzan buscar asesoría legal para revisar los expedientes y estar atentos a las comunicaciones que reciban por parte del DHS en sus direcciones registradas cuando recibieron las autorizaciones para entrar al país.