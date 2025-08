'Zar de la frontera' dice que "no se ha decidido" dónde comenzará el plan de deportaciones de Trump

El equipo del presidente electo que asumirá este lunes, Donald Trump, todavía no ha decidido en qué punto o puntos de Estados Unidos pondrá en marcha el prometido plan de deportaciones a gran escala de inmigrantes indocumentados, dijo el 'zar de la frontera', Tom Homan, al diario The Washington Post. Esto tras filtrarse detalles el sábado sobre el potencial inicio de ese plan en la ciudad de Chicago.

ICE declinó comentar el sábado a varios medios sobre esos reportes. Los informes del sábado de los diarios The New York Times y The Wall Street Journal precisaron que se había elegido a Chicago para enviar mayormente un mensaje político. El alcalde de esa ciudad considerada una 'ciudad santuario', el demócrata Brandon Johnson, había dicho hace unos días que allí no se cooperaría con ICE en este tipo de operaciones de detención de inmigrantes indocumentados.