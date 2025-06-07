Te explicamos cómo conseguir encontrar un abogado: No vaya solo a su cita de inmigración o de ICE

Video Operativos migratorios en Los Ángeles dejan varios detenidos: testigos relatan el caos que se vivió

En los casi 140 días que van del segundo gobierno de Donad Trump, la política migratoria de tolerancia cero se intensifica, aumentando el número de arrestos y también de deportaciones.

En los primeros 100 días, el número de detenciones era de unos 600 diarios y cerca de 139,000 fueron deportados. Pero el 21 de mayo, durante una reunión a puertas cerradas encabezada por el subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la que asistieron los directores de agencias de ese ministerio y de otras que participan en el proceso migratorio, entregaron una nueva cuota de m arrestos diarios: 3,000.

PUBLICIDAD

De inmediato saltaron dudas y temores. Si con un promedio de 660 el espacio de camas disponible de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se llenó con unas 49,000 diarias y se registran graves denuncias de hacinamientos, ¿cómo será ahora cuando las detenciones diarias se elevaron a 3,000?

Simultáneamente, advierten organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles, se afectarán las probabilidades de cientos de miles de inmigrantes que luchan por defender sus derechos de permanencia. Y para eso se requiere acudir a cada cita, ya sea en una oficina de ICE o un tribunal de inmigración, con un abogado para que lo represente y lo defienda en caso de ser arrestado.

Pero ¿adónde conseguir asistencia legal? Estos enlaces te pueden ayudar a encontrar, en línea, la información que necesitas:



Las organizaciones que incluimos en esta página son reconocidas y autorizadas para proporcionar este tipo de información. Sin embargo, abogados consultados por Univision Noticias advierten que, en cada caso, la persona que necesita consejo legal debe usan las herramientas disponibles para verificar los antecedentes del abogado antes de establecer un compromiso de representación.

PUBLICIDAD

Tenga siempre en cuenta que el Departamento de Justicia (DOJ) tiene un link en una de sus páginas para verificar si el abogado en cuestión tiene un récord de ejercicio de su profesión:

Lista de de abogados que han sido sancionados y recibido sanciones disciplinarias por mala práctica de inmigración.

Es importante que consulte esta página.

Existen, además, otros enlaces donde puede conseguir información que lo ayude a encontrar un abogado para que lo represente en su caso de inmigración:

Red de consulados de México en EEUU. Tienen servicio de asistencia legal:

Consulados de Guatemala en EEUU:

Consulados de El Salvador en EEUU:

Consulados de Honduras en EEUU:

Consulados de Nicaragua en EEUU:

Otras organizaciones:

LabHelp.org

PUBLICIDAD

Florence Project:

Immigration Law Help:

Hias Programa pro-bono Legal:

National Immigrant Justice Center, Programa Pro-bono

Centro para los Derechos del Inmigrante:

AILA / Asociación Americana de Abogados de Inmigración / Buscador de abogados pro-bono

ACLU / Derechos de los inmigrantes:

National Immigration Detention Center

Immigration Hotlines / Líneas Directas de Inmigración:

Catholic Charities / Programa de ayuda a inmigrantes y refugiados:

Cómo detener las estafas de inmigración: