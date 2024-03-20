Por qué en EEUU solo el gobierno puede deportar a indocumentados (y no los estados, como quiere hacer Texas con la SB4)

Que si ya la aprobaron, que la bloquearon, que está suspendida, que ya entró en vigor y que de nuevo la suspendieron. Ha sido difícil seguirle el paso a la Corte Suprema, al gobierno federal y al estado de Texas en los últimos días en que la polémica ley SB4 contra los inmigrantes ha estado bajo el reflector.

Además, aún hay quién no entiende cómo es que Texas puede aprobar una ley que le permita detener y deportar inmigrantes, cuando esa es solamente una función de las autoridades federales.



Para responder esa y otras dudas que han surgido en estos días, aquí te dejamos una recopilación de los puntos que debes conocer para entender mejor la SB4.

¿Cuál es la diferencia entre las leyes federales y las leyes estatales?

En Estados Unidos, las leyes migratorias son de carácter federal, no estatal, y su cumplimiento está a cargo de los oficiales federales.

Los agentes y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional son responsables de arrestar a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera estadounidense, independientemente de si vienen desde México o Canadá.

También son responsables de arrestar y deportar a las personas que se encuentran en el país sin autorización.

A eso se debe que las noticias en Texas sobre la aplicación de las leyes migratorias sean tan inusuales.

Los legisladores de ese estado aprobaron un proyecto de ley según el cual el cruce ilegal de la frontera sería un delito estatal que, en teoría, permitiría a las autoridades estatales arrestar a los migrantes.

Sin embargo, esto choca con la forma en que, generalmente, funcionan las leyes en EEUU. Se suponía que la ley de Texas entraría en vigor este mes, pero ha habido un importante vaivén en los tribunales al respecto.

Entonces… ¿por qué Texas pudo aprobar la SB4?

En general, las cosas funcionan así: los legisladores estatales crean leyes para sus estados, las cuales son aplicadas por la policía estatal, la patrulla estatal u otro organismo local de aplicación de la ley.

El gobierno federal hace lo mismo en toda la nación, y autoridades federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aplican esas leyes.

Generalmente, las leyes federales toman precedencia sobre las leyes estatales.

Sin embargo, los estados pueden, y con frecuencia lo hacen, aprobar leyes que invaden las leyes federales. Aquí es donde las cosas se ponen realmente turbias.

¿Qué se busca con la aprobación de la SB4?

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha buscado cada vez más tomar los asuntos migratorios en sus manos. El gobernador republicano es un gran crítico del presidente Joe Biden y dice que las políticas del gobierno demócrata son un fracaso.

En diciembre del año pasado, Texas aprobó la ley conocida como SB4 que convertiría en un delito estatal el cruce hacia Texas desde cualquier país por cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal.

Esto sería considerado como una falta menor la primera vez, y como delito grave si los migrantes reingresan al país ilegalmente.

La aprobación de esta ley significaría que los oficiales estatales de policía podrían arrestar a cualquier migrante que vieran cruzando ilegalmente. Anteriormente, estaban limitados a arrestar a los migrantes encontrados en zonas de propiedad privada por entrar en ellas sin autorización.

¿Y cómo están las cosas actualmente?

Ahora mismo, la ley está suspendida después de ir y venir en los tribunales, un proceso que ha llegado hasta la Corte Suprema.

El martes, la corte permitió a Texas conceder a las autoridades estatales la facultad de arrestar a los migrantes.

La mayoría conservadora de la corte rechazó una solicitud de emergencia del gobierno de Biden para evitar que la ley entrara en vigor. El gobierno federal argumentó que la ley es una clara violación de su autoridad que provocaría un caos en las leyes migratorias.

El gusto de que la ley pudiera entrar en vigor le duró poco tiempo al gobernador de Texas, porque horas después el mismo martes, una corte federal de apelaciones emitió una orden que evita que Texas aplique esa ley.

Así están las cosas ahora mismo, pero eso no significa que la batalla legal haya terminado. El gobierno de Texas aún puede apelar esa decisión.

¿Cómo funcionan actualmente los arrestos migratorios sin la aplicación de la SB4?

En la frontera de EEUU, los agentes de la patrulla fronteriza arrestan a las personas que atrapan cruzando ilegalmente y las envían a estaciones de ese organismo, donde inician su proceso de deportación.

Algunas personas son enviadas a centros de detención, que son administrados por el ICE. Otras son liberadas y pueden esperar en EEUU sus audiencias de deportación y en los tribunales de inmigración.

Los tribunales de inmigración son manejados por un tercer organismo supervisado por el Departamento de Justicia.

Mientras tanto, los oficiales de aduanas revisan las identificaciones en los puertos de entrada, y arrestan a cualquier persona sorprendida intentando cruzar personas ilegalmente por la frontera en vehículos.

Los oficiales del ICE también arrestan y deportan a personas que ya están en el interior de EEUU. Generalmente, estos migrantes son detectados porque están acusados de cometer algún otro delito local. Otros agentes arrestan a empleadores sospechosos de maltratar a migrantes.

Si una persona es arrestada por la policía estatal o local, lo es por un delito no relacionado con la inmigración. La persona es entregada a las autoridades migratorias una vez que ha sido juzgada.

¿Se han hecho arrestos aplicando la SB4 en Texas?

Las autoridades de Texas no han anunciado ningún arresto realizado bajo la ley mientras estuvo brevemente en vigor.

En cuanto a los arrestos federales que no tienen nada que ver con la SB4, la respuesta es sí.

La patrulla fronteriza, que depende del Departamento de Seguridad Nacional, arresta a los migrantes sorprendidos cruzando ilegalmente.

Los datos más recientes de la patrulla se refieren a enero y se dividen por sector. En el sector de Del Rio, realizó 16,712 arrestos. En Rio Grande Valley, se realizaron 7,340. El número arrestos se redujo considerablemente respecto de meses anteriores.

¿Dónde se aplicará la ley SB4?

La ley puede aplicarse en cualquiera de los 254 condados de Texas, incluidos aquellos que se encuentran a cientos de millas de la frontera.

Pero el representante estatal republicano David Spiller, autor de la ley, ha dicho que espera que la gran mayoría de los arrestos se produzcan dentro de un radio de 50 millas de la frontera entre Estados Unidos y México. El jefe de la policía estatal de Texas ha expresado expectativas similares.

Algunos lugares están prohibidos. No se pueden realizar arrestos en escuelas públicas y privadas; lugares de adoración; u hospitales y otras instalaciones de atención médica, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresión sexual.

Según la ley, los inmigrantes a los que se les ordene salir serían enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.

Amrutha Jindal, directora ejecutiva de Lone Star Defenders Office, dijo que su organización espera que la ley se aplique en los condados fronterizos. Su oficina ya representa a los migrantes que fueron arrestados desde 2021 bajo una operación más limitada en Texas, que ha acusado a miles de migrantes de invadir propiedad privada.

¿Se usarán perfiles raciales para aplicar la ley?

Esa es una de las principales preocupaciones de activistas de defensa de los inmigrantes. Para estos resulta casi inevitable que la apariencia de la persona se convierta en uno de los principales factores que justifique que sea detenido por las autoridades y que se le pida aclarar su estatus migratorio.

El uso de perfiles raciales es algo que está expresamente prohibido por las leyes estadounidenses, porque viola la norma Constitucional que permite al ciudadano “estar libre de registros e incautaciones irrazonables”.

David Spiller, uno de los representantes estatales republicanos que redactó la legislación, aseguró que ese no será el caso.

"No vamos a perseguir a alguien que ha estado aquí, dos años, cinco años, diez años. No vamos a perseguir a la abuela de alguien que ha estado aquí durante 50 años", dijo Spiller al podcast Y'all-itics a fines de noviembre.

"La mayor parte de la aplicación de la ley, el 95% se realizaría dentro de 50 millas de la frontera (…) Muchos de los casos serán observaciones, gente que los verá cruzar".

