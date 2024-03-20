Ley SB4: Corte de Apelaciones luce escéptica sobre cómo podría aplicar Texas la norma contra indocumentados

La polémica ley migratoria SB4 de Texas siguió su enredado camino por tribunales este miércoles con una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, la misma que cerca de la medianoche del martes puso un freno a la entrada en vigor de la ley a la que la Corte Suprema de Justicia había dado luz verde apenas horas antes.

Por poco más de una hora, los tres magistrados del tribunal de apelaciones escucharon los argumentos de las partes para considerar si se mantiene el bloqueo a la ley que permitiría a las autoridades de Texas arrestar y deportar a inmigrantes indocumentados mientras se define la apelación que está pendiente.

En la primera parte de la audiencia del miércoles, que pudo escucharse en vivo por conexión especial de audio, la jueza Priscilla Richman preguntó al procurador general de Texas, Aaron Nielson, sobre cómo funcionaría la ley, algo que este pareció tener problemas a la hora de explicar.

Nielson admitió que no sabe cómo interpretarían la ley los tribunales estatales de Texas, ya que señaló que un juez de primera instancia la bloqueó antes de que pudiera entrar en vigor. El procurador tejano repitió argumentos sobre la "crisis" y la "invasión" que, según él, se vive en la frontera.

“Aquí se está produciendo una verdadera crisis. Texas ha decidido que estamos en el epicentro de esta crisis. Estamos en primera línea y vamos a hacer algo al respecto”, dijo Nielson.

A lo que la jueza respondió: “Solo estaba tratando de imaginar cómo se desarrollaría todo esto. No estoy segura de entender totalmente la ley”.

Se considera que Richman será el voto clave en el panel para que Texas logre revivir la ley, a la espera de que se definan la apelación y, eventualmente, la ley alcance de nuevo la Corte Suprema de Justicia.

El ping pong legal entre las cortes por la SB4

La audiencia se realizó al día siguiente de que la Corte Suprema rechazara la solicitud del gobierno federal de bloquear la ley, lo que le abría el camino para su entrada en vigor. Pero volvió a ser bloqueada por ela Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos horas después.

La SB4 es desafiada por el gobierno de Joe Biden con el argumento de que la aplicación de la ley de inmigración es exclusiva competencia federal.

La ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en diciembre hace del ingreso ilegal a Texas en un delito estatal y permite a los jueces estatales ordenar la deportación de inmigrantes, aunque ya el gobierno de México ha dicho que no aceptará la entrada a su territorio de personas deportadas por autoridades tejanas.



Un abogado del Departamento de Justicia dijo que la política de inmigración es “fundamentalmente un ejercicio internacional” mientras presionaba para mantener la ley congelada.