Ley SB4 de Texas: cuál es el alcance y las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema

Video Corte Suprema autoriza la entrada en vigor de la SB4 de Texas: ¿quiénes pueden ser arrestados bajo esta ley?

La SB4 entra en vigor y, con ella, los indocumentados ahora podrán ser detenidos, procesados y posiblemente expulsados por autoridades estatales de Texas, pero no significa que en el futuro no pueda ser bloqueada, porque el debate sobre la constitucionalidad de la ley sigue en tribunales.

La Corte Suprema solo se pronunció sobre el pedido de bloqueo de emergencia que hizo el gobierno de Joe Biden, rechazándolo, pero no ha dicho nada sobre el fondo de la ley y su constitucionalidad.

El efecto es que la ley entra en vigor y las autoridades de Texas tendrán poder para detener, procesar y deportar a personas que pasen la frontera sin documentación necesaria, lo que la magistrada Sonia Sotomayor indicó en su opinión disidente que “invita al caos” en las leyes migratorias administradas por el gobierno federal.

Algunas consideraciones sobre lo que hizo la corte:

Primero, la vigencia de la SB es temporal

Como suele suceder en estos casos de emergencia judicial, la corte no argumentó las razones de su decisión, que se produjo con la mayoría de 6 jueces conservadores imponiéndose a los 3 liberales.

La magistrada Amy Coney Barrett, acompañada por el magistrado Brett Kavanaugh, dejó claro que al devolver la ley a la corte de apelaciones para que defina si debe ser bloqueada mientras se deciden las apelaciones, los “demandantes pueden regresar a esta corte” si el asunto no se decide rápidamente.

La Corte de Apelaciones puede suspender los efectos de la ley o fallar en contra de todo o parte del texto.

Cualquier decisión que se tome en el tribunal de apelaciones será llevada a la Corte Suprema por la parte perdedora.

En ese caso, el máximo tribunal sí tendrá que pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, que es el argumento central que opone el gobierno federal al texto tejano.

Segundo, la Corte Suprema todavía podría considerar la SB4

En la solicitud de emergencia que rechazó la corte, la procuradora general Elizabeth B. Prelogar escribió que la ley de Texas equivalía a “una interferencia con la capacidad de la nación para hablar con una sola voz en asuntos internacionales” y “dañaría significativamente la relación de Estados Unidos con México”.

Añadió que la ley “perturbaría fundamentalmente el régimen federal de inmigración al permitir que un solo estado tome determinaciones unilaterales con respecto a la entrada y expulsión ilegales”.

En respuesta, Texas dijo que “tiene el derecho soberano de defenderse de los violentos cárteles transnacionales que inundan el estado con fentanilo, armas y todo tipo de brutalidad” y ha citado estados especiales que confieren a los estados .

Texas invoca poderes de guerra estatales limitados, sugiriendo que l a afluencia de inmigrantes es similar al peligro inminente de una invasión. Aunque la Constitución prohíbe a los estados participar en guerras, incluye una excepción para cuando un estado esté "realmente invadido o en peligro tan inminente que no admita demora".

Tercero, inmigración no autorizada “no es una invasión”

Ante ese planteamiento, el juez David A. Ezra, del Tribunal Federal de Distrito en Austin, bloqueó la ley preliminarmente, diciendo que la inmigración no autorizada no es una invasión y que hacer cumplir la ley estatal no es participar en una guerra.

“Más de un siglo de casos de la Corte Suprema”, indicó Ezra al reconocer que la Constitución otorga al gobierno federal el papel dominante sobre inmigración y que eso permite prever que los demandantes probablemente ganarían.

Texas pidió a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito que bloqueara el fallo del juez Ezra y permitiera que la ley entrara en vigor mientras escucha una apelación.

Un panel dividido de tres jueces del tribunal de apelaciones lo hizo casi de inmediato, sin dar razones. La apelación está prevista para el 3 de abril.

Cuarto, las diferencias entre la SB4 de Texas y la SB1070 de Arizona

En 2012, en Arizona vs. Estados Unidos, la Corte Suprema respaldó un amplio poder federal en materia migratoria por una votación de 5 a 3, que despojó a la ley de sus partes más polémicas, entre ellas, que las autoridades locales pudieran detener inmigrantes indocumentados.

"Arizona puede tener frustraciones comprensibles con los problemas causados por la inmigración ilegal, pero el estado no puede aplicar políticas que socaven la ley federal", escribió entonces el hoy retirado juez Anthony M. Kennedy en nombre de la mayoría,

El llamado “balance ideológico” del tribunal ha cambiado desde entonces en favor de una visión más conservadora de la Constitución y las leyes.

Mientras los funcionarios de Texas tienen la esperanza de que los jueces alteren el equilibrio de poder entre el gobierno federal y los estados en el ámbito de la inmigración, otros consideran que la potestad federal exclusiva de administrar lo migratorio y las relaciones internacionales sigue inalterable, como indicó en su momento Kennedy en su escrito.

Por ahora, la corte desdibujó los límites entre el poder federal y el estatal en materia migratoria, como se quejó en su opinión disidente la magistrada Sonia Sotomayor.

“La Corte da luz verde a una ley que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos, cuando el único tribunal que consideró la ley (en Austin) concluyó que probablemente sea inconstitucional”, escribió Sotomayor.