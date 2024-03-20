Corte de apelaciones vuelve a bloquear la polémica ley SB4 de Texas, horas después de que la Corte Suprema le diera luz verde

Un tribunal federal de apelaciones volvió a poner en pausa la controvertida ley de inmigración de Texas SB4, horas después de que la Corte Suprema diera luz verde para su temporal entrada en vigor. De hacerse efectiva, la legislación permitirá a las autoridades estatales deportar a los inmigrantes que ingresen ilegalmente al estado.

En una breve orden, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dijo que votó 2-1 para anular un fallo anterior de un panel diferente hace unas semanas, que había permitido temporalmente que la ley entrase en vigor.



El panel de jueces que emitió la orden el martes por la noche, escuchará la mañana de este miércoles los argumentos sobre la solicitud de Texas de volver a poner en vigor la ley.

El gobierno de Joe Biden había presentado una demanda para bloquear la legislación, alegando que viola la autoridad exclusiva del gobierno federal para supervisar las cuestiones de inmigración.

El máximo tribunal había estado bloqueando la entrada en vigor de la ley, emitiendo una suspensión indefinida apenas el lunes, pero el martes devolvió el caso al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, y se negó a bloquear la medida mientras el caso avanza en el sistema legal, por lo cual la legislación estuvo brevemente en vigor. Texas no informó de arrestos en esas pocas horas en las que la ley estuvo activa.



El gobernador Abbott ha descrito la situación en la frontera como una "invasión" de inmigrantes, por lo que ha instaurado una serie de medidas en su estado para detener el flujo migratorio. Desde una valla de alambre de púas, por la cual también enfrenta una batalla legal con el gobierno de Biden, hasta la polémica ley SB4.

Esta nueva ley permite a las fuerzas policiales locales arrestar a cualquier persona sospechosa de haber entrado al país de forma irregular y autoriza a casi cualquier juez a enviarlos a la frontera para ser expulsados. Los activistas consideran que aumentará la persecución racial en el estado.

Tampoco está claro a dónde podrían ir los inmigrantes a los que se les ordene salir del país si la ley entra en vigor, ya que la legislación pide que sean enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, aun cuando no sean ciudadanos mexicanos. Y el gobierno de México ya anticipó el martes que no aceptaría “bajo ninguna circunstancia” el regreso de migrantes a su territorio deportados por el estado de Texas. El país no está obligado a aceptar a personas deportadas, excepto que sean ciudadanos mexicanos.

Texas ha argumentado que tiene derecho a tomar medidas ante lo que ellos mismos califican como una crisis en la frontera sur.

El gobernador del estado confía en que la SB4 frenará la entrada de migrantes indocumentados, mientras que el gobierno federal defiende su exclusiva competencia sobre el tema migratorio.

¿Quién puede ser arrestado bajo esta ley?

La ley que Abbott firmó en diciembre permite a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal.

Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

Los agentes deben tener una causa probable para hacer el arresto, como por ejemplo haber presenciado directamente la entrada ilegal o verla en un video.

La ley no se puede aplicar contra personas presentes legalmente en Estados Unidos, incluidos aquellos a quienes se les concedió asilo o que están inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA.

Los críticos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han dicho que la ley podría conducir a la discriminación racial y a la separación de familias.

Los afiliados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas y algunos estados vecinos emitieron un aviso de viaje advirtiendo de una posible amenaza a los derechos civiles y constitucionales al pasar por Texas.

