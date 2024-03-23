Los otros estados que impulsan leyes para endurecer la inmigración, como Texas con la SB4

Video Encerrarse en casa y preparar la custodia de niños: inmigrantes de Texas hacen planes para enfrentar la SB4

Legisladores estatales republicanos de todo el país ya estaban compitiendo para ver quién impulsaba con más ímpetu restricciones a la inmigración cuando esta semana, varias decisiones judiciales, una de la Corte Suprema y otra de la del Quinto Circuito de Apelaciones, decidieran sobre la ley SB4 de Texas, que da a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente.

En New Hampshire, los legisladores están a punto de aprobar una norma que permitirá a la policía presentar cargos de allanamiento de morada contra personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos desde Canadá.

Los republicanos de Georgia han presentado una propuesta que exige que las ciudades y condados elegibles busquen acuerdos para realizar algunas medidas de control de la inmigración en las cárceles para ayudar al gobierno federal después de que la policía acusó a un hombre venezolano de matar a golpes al estudiante de enfermería Laken Riley en el campus de la Universidad de Georgia. Las autoridades de inmigración dicen que el hombre cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 2022. No está claro si había solicitado asilo.

El miércoles, el Senado estatal honró a la familia de Riley. Durante la ceremonia, su padre, Jason Riley, culpó de la muerte de su hija a las políticas de santuario de protección de inmigrantes en Athens, donde se encuentra la Universidad de Georgia, e instó al gobernador Brian Kemp a declarar una “invasión”, el argumento de Texas para defender sus acciones en la frontera.

“Un hombre con un corazón malvado le robó la vida. Estaba en este país y en este estado ilegalmente", dijo Jason Riley. "Mi visión para cada senador en esta cámara es que protejan a los ciudadanos de esta invasión".

Qué otros estados buscarán adoptar el modelo de la SB4

Mientras tanto, aún está por verse qué estados liderados por los republicanos, muchos de los cuales están impulsando diferentes proyectos de ley y enviando a sus miembros de la Guardia Nacional a la frontera, adoptarán el proyecto de ley al estilo de Texas, particularmente si otro fallo judicial favorece la política de desafío a la autoridad del gobierno federal impulsada por el gobernador Greg Abbott.

Oklahoma no está de brazos cruzados: la mayoría republicana de ambas cámaras abrazaron la idea de una ley antiinmigración al estilo de Texas, y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, anunció el miércoles planes para introducir inmediatamente una medida similar.

La administración Biden dio inicio a una intensa batalla judicial contra la ley de Texas argumentando que es una clara violación de la autoridad federal sobre inmigración y frontera, y que causaría caos en la gestión de la crisis migratoria así como problemas en las relaciones internacionales.

Los legisladores de Tennessee se están acercando a la meta de una propuesta para exigir que las agencias policiales se comuniquen con las autoridades federales de inmigración si descubren que hay personas en situación irregular. Durante el breve tiempo que Texas tuvo el visto bueno para aplicar su ley el martes, los presidentes de la Cámara y el Senado de Tennessee expresaron su disposición a considerar una política similar.

"Estamos monitoreando la situación de Texas mientras el gobernador Abbott trabaja para proteger su estado", dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton.

Medidas con un trasfondo de intereses políticos que dan problemas a las agencias policiales

Muzaffar Chishti, investigador principal del Instituto de Política Migratoria, dijo que este tipo de políticas de inmigración suelen estar impulsadas por motivaciones políticas y conllevan serias complicaciones para las agencias policiales con pocos recursos y sin experiencia en inmigración.

“Capacitar a un grupo de funcionarios estatales en un campo de aplicación de la ley en el que no tienen experiencia es un dolor de cabeza operativo”, dijo Chishti.

Según el proyecto de ley de Iowa, ingresar al estado después de que previamente se le haya negado la entrada a EEUU se convertiría en un delito menor agravado o en un delito grave en algunas circunstancias, incluso durante un arresto por un delito grave diferente.

"El gobierno federal ha abdicado de sus responsabilidades y los estados pueden y deben actuar", dijo el representante republicano Steven Holt.

El representante demócrata Sami Scheetz argumentó que la inmigración es una competencia constitucionalmente reservada al gobierno federal.

“La inmigración ilegal es un problema grave que requiere acción, pero el enfoque presentado en este proyecto de ley no comprende lo que realmente significa abordar este problema con compasión, sabiduría y eficacia”, dijo Scheetz.

El proyecto de ley a la espera de la firma de la gobernadora republicana Kim Reynolds entraría en vigor el 1 de julio.

¿Por qué New Hampshire también quiere su versión de la SB4?

Mientras tanto, el de New Hampshire llega después de solo 21 detenciones en el estado entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, incluso cuando el área de aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU que incluye New Hampshire, Nueva York, Vermont y Maine ha experimentado un dramático aumento de la actividad fronteriza irregular desde 2021.

El Senado de New Hampshire, liderado por los republicanos, aprobó el proyecto de ley de invasión el mes pasado. Los republicanos tienen una mayoría más reducida en la Cámara de Representantes, pero el patrocinador del proyecto de ley, el presidente del Senado, Jeb Bradley, espera que se apruebe.

Incluso con la ley de Texas nuevamente en suspenso, Bradley, exrepresentante en el Congreso federal, dijo que cree que los tribunales están avanzando hacia otorgar a los estados más autoridad, lo que es un buen augurio para una legislación como la suya.

"La magnitud del problema ha empeorado significativamente", dijo Bradley el miércoles. "No podemos esperar al Congreso".

Algunos estados liderados por demócratas están buscando expandir los derechos de los inmigrantes, como Maryland, donde los legisladores negocian un proyecto de ley para buscar una exención federal que permita a las personas comprar seguro médico independientemente de su estatus migratorio.

En Massachusetts, que ha luchado por encontrar refugio para miles de inmigrantes que llegan al estado, se está avanzando en un proyecto de ley para limitar el tiempo que las personas sin hogar pueden permanecer en refugios estatales de emergencia a nueve meses, con tres meses adicionales para aquellos empleados o inscritos en programas de capacitación laboral.

Imagen de la fortificación de la frontera en Eagle Pass.



A principios de este mes, la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley inspirado en la ley de Texas. Así que los legisladores han optado por sacar adelante una medida que sería sometida a referéndum, eludiendo el veto de Hobbs, para requerir a los gobiernos locales que reciben dinero estatal para programas de asistencia social que utilicen una base de datos federal de verificación de empleo para comprobar si los beneficiarios se encuentran legalmente en el país y eliminar aquellos que no son del programa.

Los opositores consideran que la ley de Texas es el intento estatal más dramático de controlar la inmigración desde una ley de Arizona hace más de una década, cuyas partes clave fueron anuladas por la Corte Suprema. Esa ley habría permitido a la policía arrestar a personas por violaciones federales de inmigración, a las que los opositores a menudo se refieren como el proyecto de ley “muéstrame tus papeles”.

Además, Georgia tiene un proyecto de ley adicional que castigaría a las ciudades y condados que, según los republicanos, están utilizando las llamadas políticas de santuario para albergar ilegalmente a inmigrantes que se encuentran en el país sin permiso que contempla cortar la mayor parte de la ayuda estatal y remover a los funcionarios electos de sus cargos.

Florida ya ha aprobado una legislación para aumentar las sentencias para los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y que son condenados por conducir sin licencia o cometer delitos graves.

Tennessee también está considerando permitir que los jueces condenen a alguien que se encuentre ilegalmente en el país a cadena perpetua sin libertad condicional cuando sea culpable de un delito violento que involucre un arma mortal o se produzca en una propiedad escolar. Otra propuesta busca convertir en delito menor el transportar al estado, a sabiendas o imprudentemente, a alguien que se encuentra ilegalmente en el país.

