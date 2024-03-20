Qué deben hacer los indocumentados que teman ser detenidos o cuestionados por la policía si la ley SB4 de Texas entra en vigor

Video Las recomendaciones de un abogado de inmigración ante posibles detenciones bajo la SB4 en Texas

Tras la decisión de la Corte Suprema este martes de permitir la entrada en vigor de la Ley SB4 de Texas mientras continúa el litigio en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito respecto a la constitucionalidad de la medida, se encendieron todas las alarmas y la comunidad inmigrante activó protocolos para defenderse en caso de un arresto y defender los derechos de permanencia en Estados Unidos.

Horas después, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito bloqueó temporalmente la ley y este miércoles escuchará argumentos del caso. Pero la confusión continúa.

Si finalmente entrara en vigor, la SB4 permite a la policía estatal y local arrestar a migrantes que ingresan a Texas entre cruces fronterizos oficiales y acusarlos de entrada indebida, penable con hasta 1 año de prisión, o reingreso indebido, penable entre 2 y 20 años de cárcel.

La ley también permitiría al estado ordenar la expulsión de migrantes en lugar de una sanción penal, incluso si tienen un reclamo de asilo por temor a persecución u otros daños graves si son deportados.

El regreso de solicitantes de asilo a un lugar donde temen persecución u otros daños graves “viola la ley federal de Estados Unidos, así como las obligaciones de Estados Unidos en virtud del derecho internacional de derechos humanos y de refugiados”, afirmó Human Rights Watch.

Si bien algunas agencias de policía han declarado que no procederán con la implementación de la SB4, en caso de que entre en vigor, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes advierten que la comunidad debe estar preparada, porque las personas se movilizan y cruzan hacia otras jurisdicciones, ciudades o condados diariamente.

“Esta mañana nos reunimos con autoridades de la policía de Houston, con el jefe, y nos dijo que ellos no iban a aplicar la ley SB4”, dijo a Univision Noticias Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “Pero eso no quiere decir que tenemos toda la libertad de movilizarnos. Tenemos que ser precavidos y conocer nuestros derechos”.

En diciembre del año pasado, el sindicato de Policías de Houston dijo a Univision que sus oficiales no ejercerán como agentes migratorios y aclararon que ningún inmigrante indocumentado debe temer, a menos que cometa un delito grave que lo haga terminar en manos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Estos son algunos consejos que expertos y activistas recomiendan para indocumentados que teman ser cuestionados o detenidos por la policía si la ley SB4 entra en vigor.

Guarden la calma

Aguiluz dice que el principal y más importante de los consejos “es guardar la calma” y que las personas que teman ser detenidas por la policía “se acerquen a las organizaciones comunitarias de confianza y pidan una guía sobre qué hacer en caso de una detención o una redada”.

“Es importante conocer los protocolos para poder enfrentar una detención, en caso de toparse con un agente que tenga esa tendencia de molestar a nuestra comunidad bajo el amparo de esta ley tan cruel”, precisó.

En Harlingen, en el sur de Texas, las preocupaciones son similares. “Todos deben cuidarse”, dice Rogelio Núñez, director ejecutivo del Proyecto Libertad. “Ya estamos advertidos que la SB4 entró en vigor este martes. Así es que cualquiera que tenga características de haber entrado ilegalmente a Estados Unidos en nuestro Estado, la policía lo puede detener”.

Núñez se pregunta si la policía de Texas está entrenada para saber cuándo es válida una sospecha razonable de alguien que haya ingresado ilegalmente al país. “Eso no lo sabemos y por eso hay que estar preparados y tener cuidado”, responde.

“Le estamos diciendo a la gente que guarde silencio, que se entrene en caso de un arresto, que sepan a dónde llamar si los detienen, y pedirle que lo ayude para recuperar la libertad y luchar por sus derechos en este país. Y saber que este miedo no solo ocurre en la frontera, sino también en todas partes del estado de Texas”, señala el activista.

“Filmen los arrestos”

Antes de tomar decisiones respecto a qué hacer, si mudarse o no de casa o de trabajo, “infórmese de sus derechos y conozca todos los detalles de la ley SB4”, dice Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y que tiene clientes en el vecino estado de Texas.

“No dejen sus trabajos o su casa, no se muden por miedo, porque para ejecutar la ley el policía tendrá que tomar muchos pasos”, advierte. “No es cuestión de salir y detener personas en las calles”.

Hernández recomienda a las personas que tengan temor de ser detenidas y tengan familiares estadounidenses, que hagan un plan para “filmar los arrestos en caso de que ocurran”. Y que esos videos sirvan después para presentar demandas por abuso de autoridad o poder.

“Y durante las filmaciones que el familiar estadounidense le pida el nombre al agente de policía y pregunte cómo saben de su estatus legal de permanencia para poder ejecutar la detención. Que indague cómo fue que estableció que la persona que está deteniendo se encuentra indocumentado en Estados Unidos”, explicó.

Hernández dijo que otro buen consejo es “guardar silencio” y tener a mano el número de teléfono de un abogado criminalista “para que lo asista y saber si puede solicitar una fianza para salir en libertad y seguir peleando por sus derechos de permanencia”.

Qué dice la ACLU

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) también se suma a la lista de recomendaciones a la comunidad respecto a qué hacer ante un eventual contacto con la policía en cualquier parte del territorio de Texas.

Si usted es cuestionado sobre su estatus migratorio por un policía local, usted no tiene que responder a ninguna pregunta sobre su estatus, incluyendo en donde nació, como ingresó a Estados Unidos, si es ciudadano, o si tiene estatus legal o ‘papeles’.

Usted tiene el derecho de permanecer en silencio, y puede manifestar que desea ejercer dicho derecho y que no desea contestar ninguna pregunta.

Si usted es detenido en su automóvil, tanto el conductor como el pasajero tienen el derecho a permanecer en silencio y no necesitan responder preguntas sobre el estatus migratorio de nadie. Si usted es el pasajero, usted puede preguntar si está libre para irse. Si el oficial dice que sí, debe retirarse en silencio.

Si usted es el conductor del automóvil, usted debe de presentarle al oficial su licencia de conducir, su seguro, y el registro de su auto si los tiene. Si no tiene licencia de conducir, debe de proporcionar su nombre, dirección, y su fecha de nacimiento.

Usted no necesita mostrar ningún documento extranjero.

IMPORTANTE: No mienta sobre su estatus migratorio, ni presente documentos falsos.

Si usted está bajo arresto, debe de proporcionar su nombre, dirección, y su fecha de nacimiento. Usted no tiene que contestar ninguna otra pregunta. Usted puede manifestar su derecho a permanecer en silencio. No tiene que decir nada más, ni firmar ningún documento, o tomar alguna decisión sin tener un abogado presente.