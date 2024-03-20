¿Entró en vigor la ley SB4 de Texas o no? Tres claves para entender qué está pasando

Video Ley SB4 de Texas vuelve a ser bloqueada: corte de apelaciones rechazó la polémica medida

¿Está en vigor la ley SB4 de Texas?

No. La noche del martes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans volvió a suspender la entrada en vigor de la ley. El miércoles esta instancia, quien decidirá en algún momento sobre la constitucionalidad de la SB4, fijó una audiencia de emergencia vía Zoom para escuchar los argumentos del gobierno federal sobre por qué esta polémica ley no debe permitirse.

PUBLICIDAD

Más allá de cómo actúe el Quinto Circuito este miércoles, la corte fijó una audiencia el 3 de abril para escuchar los argumentos orales de las dos partes —Texas y el gobierno federal. Ese día el tema central es la constitucionalidad de la SB4 y el análisis sobre si debería derogarse.

Para el gobierno federal, la SB4 viola su autoridad exclusiva sobre el tema migratorio. Para Texas, este recurso permite controlar la entrada de migrantes por sus fronteras.

Manifestantes en una protesta frente al Capitolio de Texas el 9 de marzo de 2024. Imagen Cortesía ACLU Texas/Levi Thompson

¿Te pueden arrestar bajo la SB4?

No, porque la ley no está en vigor.

¿Cuáles son tus derechos si tienes una interacción con la policía?