¿Entró en vigor la ley SB4 de Texas o no? Tres claves para entender qué está pasando
Las decisiones sobre el destino de la SB4 han cambiado en cuestión de horas. Este martes la Corte Suprema permitió la entrada en vigor de la ley, pero horas después la medida fue revertida por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Aquí te mantendremos informado sobre las últimas noticias de la SB4.
¿Está en vigor la ley SB4 de Texas?
No. La noche del martes, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans volvió a suspender la entrada en vigor de la ley. El miércoles esta instancia, quien decidirá en algún momento sobre la constitucionalidad de la SB4, fijó una audiencia de emergencia vía Zoom para escuchar los argumentos del gobierno federal sobre por qué esta polémica ley no debe permitirse.
Más allá de cómo actúe el Quinto Circuito este miércoles, la corte fijó una audiencia el 3 de abril para escuchar los argumentos orales de las dos partes —Texas y el gobierno federal. Ese día el tema central es la constitucionalidad de la SB4 y el análisis sobre si debería derogarse.
Para el gobierno federal, la SB4 viola su autoridad exclusiva sobre el tema migratorio. Para Texas, este recurso permite controlar la entrada de migrantes por sus fronteras.
¿Te pueden arrestar bajo la SB4?
No, porque la ley no está en vigor.
¿Cuáles son tus derechos si tienes una interacción con la policía?
- Tienes el derecho a permanecer en silencio.
- Tienes el derecho a comunicarte con tu abogado y con tu consulado.
- Tienes el derecho a no firmar ningún documento sin asesoría legal.
- Tienes el derecho a saber por qué te están deteniendo. Si el funcionario no tiene una razón legítima para detenerte puedes preguntar si te puedes ir y hacerlo.
- Tienes el derecho a confirmar que un funcionario tenga una orden judicial, firmada y con tus datos correctos, si solicita entrar en tu casa o negocio. Sin una orden, no estás obligado a darle permiso para entrar.