¿Cómo se aplicaría la SB4 si entra en vigor? Los policías de Texas se hacen la misma pregunta

Video Encerrarse en casa y preparar la custodia de niños: inmigrantes de Texas hacen planes para enfrentar la SB4

No porque se oponga a la idea. Simplemente no hay una forma práctica de hacerlo, dijo el sheriff del condado de Terrell, donde el año pasado un promedio de unas 10 personas cada día fueron sorprendidas cruzando la frontera desde México.

“No tenemos una furgoneta que podamos usar para transportar personas”, dijo Cleveland, cuyo condado abarca más de 50 millas de frontera, la mayor parte de la cual es un implacable y rocoso desierto.

La norma que expande de forma extraordinaria las potestades de Texas en materia migratoria y que el gobierno federal tacha de inconstitucional está inmersa en una enredada batalla judicial que ha incluido que la Corte Suprema llegara a permitir que entrara en vigor el martes y la enviara de regreso para una revisión adicional a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para una revisión adicional, que poco antes de la medianoche volvió a suspenderla.

La confusión a lo largo de la vasta frontera de Texas durante ese breve período reveló que muchos sheriffs no estaban preparados, eran incapaces o no estaban interesados en hacer cumplir la SB4 en primer lugar.

Durante meses, Texas ha hecho llamamientos urgentes a los jueces para que el estado no pueda permitirse el lujo de esperar a que se adopten medidas fronterizas más duras de parte del gobierno federal. Pero ante la oportunidad de poner a prueba la última provocación del gobernador republicano Greg Abbott a la administración del presidente Joe Biden sobre la inmigración, no hubo indicios de que alguna agencia policial en Texas lo intentara.

Por qué la policía duda de cómo se aplicaría la SB4

El desafío del gobierno mexicano, que dijo que no aceptaría a ningún migrante que Texas intente enviar de vuelta a través de la frontera, y la cautela entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley generan incertidumbre sobre cómo sería una implementación total.

La ley permitiría a cualquier agente de la ley de Texas arrestar a personas sospechosas de haber ingresado al país ilegalmente. Pero Larry Smith, presidente de la Asociación de Sheriffs de Texas, dijo que la ley tendrá poco efecto en su jurisdicción en el este de Texas, que está mucho más cerca de las vecinas Luisiana y Oklahoma que de México.

"Nuestra oficina no tendrá mucho que ver con la SB4 a menos que trabajemos con uno de nuestros hermanos o hermanas sheriffs en la frontera", dijo Smith, "Hay que poder demostrar que cruzaron la frontera ilegalmente. Y desafortunadamente no se puede hacer eso tan lejos en el estado de Texas sin violar algunos de sus derechos".

"Si empezamos a ir y hablar con todo el mundo y pedir documentos, ¿dónde nos detendremos?", dijo Smith.

Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. La ley dice que deben ser enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

En los tribunales, Texas ha argumentado que la norma refleja cómo se aplica la ley de inmigración por parte del gobierno. El Departamento de Justicia ha argumentado que es una clara violación de la autoridad federal y crearía caos en la frontera.

Abbott recordó a una multitud en una conferencia de política conservadora en Austin esta semana que incluso con la SB4 en suspenso, Texas aún podría arrestar a inmigrantes que invadan propiedad privada. Esa operación más limitada comenzó en 2021. El jueves, Abbott dijo que las cercas de alambre de púas que el estado instaló en El Paso se estaban redoblando después de que un grupo de migrantes traspasó una barrera y pasó corriendo junto a varios miembros de la Guardia Nacional de Texas que intentaban detenerlos.

Video Confrontaciones en frontera de Texas ante confusión por ley SB4: decenas de migrantes fueron retornados a México

Como muchos alguaciles y agentes del orden que dicen apoyar la nueva ley, Cleveland enfrenta serios problemas logísticos sobre cómo implementarla. Su condado tiene menos de 1,000 residentes, su cárcel tiene capacidad para sólo siete personas y el puerto de entrada más cercano está a más de dos horas y media en coche.

"Continuaremos haciendo lo que hacemos: entregar a las personas que detenemos a la Patrulla Fronteriza y luego esperar a que los tribunales decidan qué van a hacer", dijo Cleveland.

Las llamadas típicas a la oficina de Cleveland sobre inmigrantes que pueden haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos involucran a personas que han atravesado millas del desierto con suministros limitados con la esperanza de encontrar trabajo.

"La gran mayoría de los inmigrantes que capturamos no son diferentes a mí o a usted"

En respuesta a una llamada de un terrateniente el jueves, Cleveland se encontró con un migrante mexicano de 32 años que intentaba llegar a Florida para recoger fresas. Conversó con él en español, le preguntó si necesitaba comida o agua y lo llevó a una sala de espera en su oficina para esperar a la Patrulla Fronteriza.

"La gran mayoría de los inmigrantes que capturamos no son diferentes a mí o a usted", dijo Cleveland. “Me gusta conversar con ellos en español, saber de dónde son, saber adónde van, cosas de esa naturaleza”.

Los legisladores republicanos redactaron la ley para que se aplique en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha dicho que espera que se aplique principalmente cerca de la frontera.

Alrededor de 100 alguaciles visitaron Austin el miércoles para expresar su apoyo a Abbott por la nueva ley, pero sus respuestas fueron mixtas sobre cómo realmente la harían cumplir.

Aún así, el temor entre los residentes fue palpable en una reunión regular el miércoles en un centro comunitario en un vecindario del suroeste de Houston que alberga a muchas familias latinas e inmigrantes. Al jefe de policía Tony Finner se le hicieron numerosas preguntas sobre la ley y qué garantías podría brindar a las personas que ahora tal vez no quieran denunciar delitos porque temen ser arrestados por su estatus migratorio.

Una mujer le dijo a Finner en español que la nueva ley está “fracturando la relación entre la comunidad y la policía. Se está creando una imagen de la policía como el enemigo cuando en realidad son ellos los que nos protegen”.

Rubén Pérez, jefe de la oficina de delitos especiales de la Fiscalía de Distrito del Condado de Harris, trató de tranquilizar a los residentes diciendo que la ley no está en vigor y que la Constitución de los Estados Unidos protege a todos.

“No nos importa si estás aquí legal o ilegalmente o si llegaste aquí legal o ilegalmente. Los vamos a proteger”, dijo, provocando aplausos. "Ese es el mensaje que quiero dejar".

