Como Texas con la SB4, en 2010 Arizona también desafió al gobierno con una ley antiinmigrante: ¿cómo terminó aquella disputa legal?

La ley SB1070 de Arizona daba autoridad a las fuerzas del orden estatales para detener a cualquier persona razonablemente sospechosa de ser indocumentada. Dos años después de su entrada en vigor la Corte Suprema de EEUU anuló la mayor parte de la legislación.

La actual disputa legal entre el gobierno federal y el estado de Texas por la ley SB4 recuerda lo ocurrido con Arizona hace 14 años por la ley SB1070, o como era más conocida, la ley 'Enséñame tus papeles', que los expertos han calificado como una de las más duras legislaciones estatales contra la inmigración en EEUU.

De nombre ' Ley de apoyo a nuestras leyes y vecindarios seguros', la SB1070 daba autoridad a las fuerzas del orden estatales para detener a cualquier persona que consideraran sospechosa de ser indocumentada. La legislación exigía a los inmigrantes portar documentos migratorios y si al ser detenidos por las autoridades no los tenían, podían ser acusados de un delito menor.

Bajo la SB1070, la policía podía arrestar a los inmigrantes sin una orden, si ellos entendían que eran 'deportables'. Los inmigrantes que buscaran trabajo o aceptaran uno sin tener permiso eran culpables de un delito. También era punible el contratar, albergar o transportar de forma consciente a indocumentados, al igual que las actuales leyes SB4 de Texas y SB1718 de Florida.

La propia legislación dejaba claro su cometido: el “desgaste mediante la aplicación de la ley”; o sea, inducir a los inmigrantes a autodeportarse, abandonar el estado o simplemente a abstenerse de ingresar en él.

La ley, que trascendió con el nombre de 'Enséñame tus papeles', sembró el miedo entre los inmigrantes. Los indocumentados no querían salir de sus hogares, conducir ni ir al trabajo. Algunas familias abandonaron el estado. Generó un alto grado de ansiedad y provocó una fuerte respuesta por parte de comunidades y organizaciones.

Un estudio realizado en 2020 por dos profesores de las universidades de Georgia y Florida concluyó que la aplicación de esa ley, que permitía la discriminación por prejuicios raciales, tuvo "fuertes efectos indirectos sobre la población hispana en general", no solo entre indocumentados, sino también entre inmigrantes legales, a pesar de que se suponía que la ley estaba dirigida únicamente contra los indocumentados.

¿Cómo terminó la disputa legal por la SB1070?

Dos años después de su entrada en vigor, en 2012, la Corte Suprema de EEUU anuló las dos terceras partes de la SB1070, al decidir que el gobierno federal, y no los estados, tiene la potestad de establecer la política de inmigración.

Ese es el mismo planteamiento que hace actualmente el gobierno del presidente Joe Biden, que ha demandado a Texas y a su gobernador, Greg Abbott, por asumir competencias que no le corresponden en la SB4, como es facultar a las autoridades locales para arrestar y deportar a los inmigrantes.

Texas, por su parte, alega que se enfrenta a una "invasión" de inmigrantes por la frontera, por lo que tiene derecho a buscar soluciones para detener el flujo migratorio.

Actualmente, 14 años después de la aplicación de la SB1070, el Congreso de Arizona volvió a aprobar una restrictiva norma antiinmigrante, la 'Ley de invasión fronteriza de Arizona", similar a la SB4 de Texas, que también permite a las autoridades locales arrestar y deportar a inmigrantes que crucen ilegalmente desde México hacia Arizona, pero el proyecto fue vetado por la nueva gobernadora demócrata, Katie Hobbs.

