¿Qué pasa si tengo una orden de deportación? Respondemos tus preguntas de inmigración

De los más de 1.2 millones de indocumentados con orden de deportación no todos saben que sus estadías están comprometidas. Enrique, cuyo nombre no es Enrique y pidió mantenerlo bajo reserva, dice que ´él es uno de ellos. Y pregunta qué pasa si tiene una orden de expulsión, pero nunca se la dieron porque no acudió a su última cita en la corte.