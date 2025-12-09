Donald Trump Juez escala investigación del supuesto desacato de Noem en los vuelos de venezolanos a El Salvador Un juez federal que investiga si Noem debe enfrentar un cargo de desacato por los vuelos de inmigrantes a El Salvador declaró el lunes que desea escuchar a un denunciante y a un alto funcionario del Departamento de Justicia.

Alegando que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no ha proporcionado información adecuada sobre sus acciones en el caso de los vuelos de deportación a El Salvador, el juez James Boasberg decidió el lunes ampliar su investigación y ordenar que testifique a una alta funcionaria del Departamento de Justicia (DOJ).

En concreto, Boasberg ordenó al gobierno que la fiscal general adjunta Drew Ensign esté disponible para declarar el próximo 16 de diciembre. Boasberg quiere escuchar antes a Erez Reuveni, letrado despedido del DOJ por supuestamente no defender los intereses de la administración Trump durante la audiencia en que se ordenó el regreso de Kilmar Abrego García.

El juez investiga si la secretaria Noem debería enfrentar un cargo de desacato después de que no se cumpliera su orden de detener los vuelos que transportaban migrantes a El Salvador. Los aviones llegaron a El Salvador con cientos de inmigrantes, la gran mayoría venezolanos, tan solo horas después.

El caso ha dado pie a un extraordinario enfrentamiento entre los poderes judicial y ejecutivo.

¿Hubo desacato de la orden del juez Boasberg de detener los vuelos a El Salvador?

Reuveni presentó una denuncia alegando que un funcionario del DOJ sugirió que el gobierno de Trump podría tener que ignorar las órdenes judiciales mientras se preparaba para expulsar a migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros. El gobierno ha afirmado que esas acusaciones son falsas.

El DOJ ha declarado que Ensign transmitió la orden oral de Boasberg y una orden escrita posterior al DHS.

En una declaración escrita presentada ante el tribunal el viernes, Noem afirmó que tomó la decisión de no devolver los aviones a Estados Unidos tras recibir "asesoramiento legal privilegiado" del consejero general interino del Departamento de Seguridad Nacional y "a través de él, de la alta dirección del DOJ".

Boasberg, quien fue nominado a la magistratura federal por el presidente demócrata Barack Obama, calificó la declaración de Noem de "superficial".

"Dado que esta declaración no proporciona suficiente información para que esta corte determine si su decisión constituyó una violación deliberada de la orden, el tribunal no puede, en este momento, encontrar causa probable de que sus acciones constituyeran desacato penal", escribió el juez en la orden del lunes.

El gobierno defendió que no violó la orden de devolver los aviones que Boasberg emitió verbalmente pero no incluyó en su escrito, según declararon los abogados del gobierno en un documento judicial presentado en noviembre.

Dicha orden impedía al gobierno expulsar a "cualquiera de los demandantes individuales de Estados Unidos durante 14 días", pero no mencionaba los vuelos que ya estaban en el aire, señalaron.

Los dos aviones ya habían salido del territorio y espacio aéreo estadounidenses, por lo que los migrantes a bordo ya habían sido "expulsados" y, por lo tanto, no estaban sujetos a la orden judicial, según declararon los abogados del DOJ.

En un documento judicial presentado el viernes, los abogados del DOJ se opusieron a cualquier "testimonio en vivo" e instaron a Boasberg a "proceder con prontitud" con una remisión por desacato penal si consideraba que su orden era "suficientemente clara al imponer la obligación de detener la transferencia de custodia de los detenidos que ya habían sido expulsados de Estados Unidos".