Qué pasa si entraste a EEUU sin visa y no puedes salir por el covid-19. Respondemos sus preguntas de inmigración

Extranjeros que entraron sin visa, recibieron una autorización de entrada hasta por 90 días y ahora se encuentran afectados de alguna u otra forma por la pandemia del coronavirus, preguntan qué hacer para extender sus permisos de estadía y, en el futuro, no ser castigados por permanencia indocumentada en Estados Unidos.

Programa Waiver

Francesca y José Miguel, dos turistas europeos que entraron a Estados Unidos como turistas bajo el Programa de Visa Waiver (WPV), cumplen con las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y no pueden regresar a sus países de origen por el momento. A ambos se les acaba el tiempo de estadía legal, no pueden regresar a sus países porque no hay vuelos y temen violar los términos de su vida de turismo.