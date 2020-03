“Soy turista y estoy en cuarentena, ¿cómo prorrogo mi visa?”, respondemos tus preguntas de inmigración

El coronavirus también impacta a los turistas que visitan Estados Unidos y se han quedado varados porque están en cuarentena. Uno de ellos escribió a la redacción de Univision Noticias preguntando qué hacer para prorrogar la visa y no perder su estatus de permanencia legal.

Turista en cuarentena

“Inmigración (la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración -USCIS-) no está atendiendo al público y no sabemos qué hacer para no propagar la enfermedad a nuestros países, ni tampoco quedar en este país como ilegales” (indocumentados).