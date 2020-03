En qué consiste el cierre de la frontera con México y Canadá para todos los viajes no esenciales

El gobierno de EEUU anunció este viernes el cierre de las fronteras con México y Canadá para todos los viajes no esenciales, medida adoptada en el marco de la batalla para detener la propagación del nuevo coronavirus.

"Estados Unidos y México decidieron prohibir los viajes no esenciales a través de nuestra frontera compartida", dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante una rueda de prensa de prensa encabezada por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Trabajo conjunto

Tanto el presidente Trump como el secretario de Estado Pompeo indicaron que se había alcanzado un acuerdo con México para “la suspensión del tráfico no esencial" en la frontera sur para frenar la expansión de la pandemia.

Pompeo insistió en que la medida no afectará el comercio.

Los más afectados

Poco antes del anuncio del cierre parcial de la frontera sur, México había advertido que no aceptará que Estados Unidos devuelva a migrantes que no sean ni mexicanos ni centroamericanos, y que exigiría respetar el Programa de Protección del Migrante (MPP), activado en enero del año pasado.

El MPP

“Hay mucha confusión al respecto”, dijo Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Las audiencias en la corte fueron suspendidas, excepto las que se están llevando a cabo para atender a estas personas. Pero ahora que anuncian un cierre parcial de la frontera, no han explicado si los dejarán entrar o no para ver al juez”, explicó.

“Y si no los van a dejar entrar, entonces nos preguntamos si les darán órdenes de deportación en ausencia por no asistir al tribunal. A menos que los jueces tomen nota judicial de que el gobierno cerró la frontera y por ese motivo no pudieron asistir”, indicó.