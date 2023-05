¿Qué pasa ahora cuando un deportado intenta entrar de nuevo a EEUU ilegalmente? Respondemos tus preguntas de inmigración

¿Qué ocurre si me deportan porque entré sin patrocinador, sin una petición familiar y sin una cita por medio de la aplicación CBP One y previamente me habían deportado? ¿Es cierto que me detendrán, enjuiciarán e iré a la cárcel? Respondemos a estas y otras preguntas sobre inmigración que nos llegan a la redacción de Univision Noticias. Puedes enviarnos la tuya a: jcancino@univision.net.