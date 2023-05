Claves de la reforma migratoria republicana: muro fronterizo, quitar el ‘catch and release’ y menos autoridad ejecutiva

El proyecto migratorio republicano de ley H.R. 2, aprobado en la Cámara de Representantes, no tiene oportunidad de ser aprobado. El Senado, controlado por los demócratas, han dicho que no lo van a someter a discusiónny el presidente Joe Biden advirtió que, si llega a su escritorio, lo vetará. A pesar de ello, los republicanos no se rinden y muestran su estrategia para encarar la crisis migratoria de la frontera.