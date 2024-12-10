¿Puede ICE actuar en una ciudad santuario? ¿Te pueden arrestar y deportar? ‘Hablemos de inmigración’

Video Deportaciones, ‘dreamers’ y aranceles: los temas de Trump en su primera entrevista como presidente electo

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, y el abogado invitado Haim Vásquez, explican cuáles son las protecciones que brindan a los inmigrantes las denominadas Ciudades (o estados) Santuario, entre ellos no colaborar con el gobierno federal en la búsqueda de extranjeros indocumentados para ser detenidos y colocados en procesos de deportación de Estados Unidos.

Mira aquí el programa:

El gobierno entrante de Donald Trump, que toma el control de la Casa Blanca el 20 de enero de 2025 para un segundo mandato, ha anunciado que, desde el primer día, lanzará un plan misivo e histórico de deportaciones que afectará -aseguran- a entre 1 y 1.5 millones de extranjeros con antecedentes criminales y con órdenes de deportación.

PUBLICIDAD

El resto de los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, de acuerdo con datos del Pew Center, también estarían en la lista de deportables, de acuerdo con la entrevista que el mandatario electo dio a la cadena de noticias NBC, la primera después de ganar las elecciones del 5 de noviembre.

Si bien no se conoce por ahora qué tipo de crímenes y faltas convertirán en criminal a un indocumentado, algunas ciudades, tal el caso de Los Ángeles, el concejo aprobó una resolución donde indican que protegerán a los extranjeros sin papeles y las fuerzas de orden público no los entregarán al gobierno federal.

Sin embargo, la ordenanza contiene una excepción cuando se trate de extranjeros indocumentados con antecedentes criminales.

Por su parte, la semana pasada el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció su intención de reunirse con Tom Homan, nominado por Trump para el cargo de zar de la frontera y colaborar con la detención de extranjeros con antecedentes criminales, una de las preocupaciones de la ciudad.

El término “santuario” surgió a finales de los 70 y principios de los 80 en Arizona, cuando miles de indocumentados centroamericanos que quedaron fuera de la Amnistía de 1986 estaban siendo detenidos y fueron protegidos por las iglesias, quienes se convirtieron en refugios donde las autoridades federales no podían acceder para detenerlos. Desde entonces los templos religiosos se convirtieron en “santuarios” para inmigrantes que huyen de sus países y buscan refugio en Estados Unidos.

PUBLICIDAD