Preguntas y respuestas Inmigracion

“Hablemos de Inmigración”: ¿Puede el gobierno deportar a residentes permanentes o ciudadanos?

En lo que va del segundo gobierno de Donald Trump se han registrado varios casos de residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de ICE durante operativos. ¿Pueden ser deportados? ¿Qué dice la ley? Te explicamos esta noche a través de nuestros canales en YouTube y Facebook live.

Jorge Cancino's profile picture
Por:Jorge Cancino
Video El impacto del fallo que permite el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones rápidas

En ‘Hablemos de Inmigración’, el editor principal de inmigración de Univision Noticias, Jorge Cancino, junto al abogado Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de Televisa Univision, y la abogada Claudia Cañizares, explicarán qué sucede cuando un residente legal permanente o un ciudadano estadounidense es detenido durante una redada o un operativo de agentes federales de inmigración.

¿Pueden ser colocados en proceso de deportación? ¿Los protege la green card o la ciudadanía estadounidense? ¿Qué documentos deben llevar siempre consigo para evitar una detención? ¿Y qué sucede si los agentes de la Oficina de Inmigración y Control Fronterizo (ICE) de todas maneras los arresta y los lleva a un centro de deportaciones?

Mira aquí el programa:

En las últimas semanas aumentaron las preocupaciones por la detención de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses por parte de agentes de ICE, quienes fueron arrestados y algunos puestos en procesos de deportación.

Se trata de un tema sensible que está dando mucho que hablar. Y las principales preguntas que asoman por ahora son: ¿puede ser puesto en proceso de deportación un residente legal permanente? ¿Puede ser arrestado y puesto en proceso de deportación un ciudadano estadounidense?

Estas dos preguntas que tienen respuestas diferentes. Primero, los residentes permanentes sí pueden perder la residencia, pero ante un juez de inmigración. Y si la pierden o renuncian a ella, entonces sí pueden enfrentar un proceso de deportación. ¿Y cómo entonces defender sus derechos de permanencia?

En cuando a los ciudadanos, no pueden ser deportados. Pero se han registrado algunos casos en donde han sido detenidos por agentes de ICE y luego liberados, cuando demostraron o los agentes se dieron cuenta que eran ciudadanos.

De todo esto hablaremos esta noche en el programa.

El TPS de Venezuela sigue vigente hasta octubre de 2026: te explicamos

El TPS de Venezuela sigue vigente hasta octubre de 2026: te explicamos

Inmigración
4 min


Un dato importante: las detenciones y deportaciones injustas de ciudadanos estadounidenses no son inauditas. Pero causan alarma entre abogados, defensores de los derechos civiles y expertos en inmigración. Al mismo tiempo, revelan los peligros de un sistema que avanza con escasas garantías y que conocemos como ‘tolerancia cero’.

Reportes indican que a medida que el gobierno empuja por aumentar su programa de deportaciones masivas, amplía la ejecución de la ley federal y cierra oficinas de supervisión, abogados o organizaciones de defensa de los derechos civiles están advirtiendo que los ciudadanos, muchos con también corren un riesgo cada vez mayor de quedar atrapados en una redada de inmigración.

‘Hablemos de Inmigración’ es un espacio creado para conectarnos con nuestros usuarios, compartir información, conocimiento y responder preguntas con abogados de inmigración autorizados para dar consejo legal.

El programa se transmite en vivo cada MARTES a través de los canales de Univision Noticias y Primer Impacto en YouTube y Univision Noticias en Facebook a partir de las 7 PM (hora del Este).

