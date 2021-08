Publican una guía para contradecir mentiras lanzadas contra la comunidad inmigrante

A la pregunta respecto a qué hacer con este tipo de discurso, la investigadora dijo que “somos muchos los que estamos trabajando a favor de los inmigrantes. ¿Qué puede hacer la comunidad inmigrante? Apoyarse en las organizaciones y, cuando vean un crimen de odio, repórtenlo. Sabemos que muchos no denuncian, no reportan este tipo de incidentes por muchas diferentes razones. Les da miedo reportar porque no tienen estatus legal de permanencia, el odio los asusta, temen a las autoridades, no hablan inglés… Hay muchas razones”.