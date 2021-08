Por qué son deportados los niños mexicanos no acompañados detenidos en la frontera

No todos los niños migrantes que llegan solos a la frontera sur de Estados Unidos corren la misma suerte cuando son detenidos por agentes de las Patrulla Fronteriza. Si vienen de un país no fronterizo, serán puestos bajo custodia, entregados a familiares o enviados al Departamento de Salud y pedirán asilo. Los menores mexicanos no reciben los mismos beneficios.