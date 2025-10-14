Por qué grabar en video las acciones violentas de ICE es importante (y qué dice el gobierno de Trump al respecto)

Video Policías y manifestantes se enfrentan en el lodo afuera de las instalaciones de ICE en Portland

El gobierno de Donald Trump ha intensificado su oposición a que los operativos -en muchas ocasiones violentos- de ICE y otras agencias federales sean videograbados alegando que hacerlo expone a los oficiales a un acoso ciudadano.

Desde que la administración de Trump comenzó sus agresivos operativos en contra de la inmigración irregular, organismos civiles y ciudadanos han organizado protestas y otras acciones para denunciar las acciones a menudo violentas de las agencias federales.

PUBLICIDAD

Una de las formas en las que ha sido documentada la manera en la que actúan los oficiales federales es a través de videos capturadas en dispositivos móviles, además de la tarea informativa de los medios de comunicación tradicionales.

Por eso es que organismos de defensa de la libertad de expresión y de los derechos civiles han urgido a la ciudadanía no solo a protestar, sino a documentar en video la forma de actuar de los oficiales, que en muchas ocasiones operan enmascarados y sin identificarse.

Por ejemplo, a raíz de la muerte del inmigrante indocumentado Silverio Villegas González, a manos de un agente de ICE en Chicago, organismos civiles urgieron a la ciudadanía a continuar grabando en video los operativos federales para documentarlos.

“En un momento como este, es crucial que todos ejerzamos nuestros derechos y cuidemos a nuestros vecinos”, dijo la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Illinois (ICIRR en inglés).

Por eso, dijo el organismo, es “irresponsable e imprudente” que ICE “demonice” a quienes buscan informar las acciones migratorias llevadas a cabo en espacios públicos.

“Dado que ICE prefiere operar en secreto mientras hace desaparecer a nuestros vecinos, nosotros, como miembros de la comunidad, debemos ser documentar el que ICE inflige en nuestras comunidades a diario”, dijo la organización.

Según DHS, grabar a los agentes es “violencia”

Conforme han sido exhibidas en videos las acciones violentas de agentes federales en contra de indocumentados y de ciudadanos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) ha insistido en que grabar a los oficiales representa “violencia”.

PUBLICIDAD

Algunos de los videos muestran a oficiales rompiendo vidrios de vehículos para sacar a los inmigrantes y tirarlos al suelo y mientras que otros exhiben acciones violentas contra ciudadanos estadounidenses con raíces latinas.

Los videos se han vuelto virales y han desatado condenas a nivel nacional e internacional por la forma en la que los oficiales parecen violar el derecho al debido proceso de los inmigrantes y de los ciudadanos.

Pero Kristi Noem, titular de DHS, ha insistido en que grabar las acciones de los oficiales debe ser considerada “violencia” en contra de los agentes porque los expone a que la ciudadanía los identifique en redes y los acose después.

Para Noem, videograbar a los agentes y luego subir las imágenes a las redes implica someter a los oficiales a ‘doxing’, que consiste en exhibir a alguien en internet para causarle un daño.

“Violencia es todo aquello que representa una amenaza para su seguridad”, dijo Noem en una rueda de prensa hace unos meses. “Así que es hacerles doxing, videograbarlos, informar dónde están y llamar a la gente que vengan y les tiren rocas, botellas”.

Pero Noem no hizo mención, por ejemplo, que muchos de los videos han mostrado a agentes de ICE y de otras dependencias federales arrestando “por error” a ciudadanos estadounidense a quienes esposaron y tiraron al suelo simplemente por su color de piel y de su lugar de trabajo.

Grabar a los agentes, “vital para disuadir abuso policial”, dice experto

Pero el derecho a videograbar y documentar las acciones oficiales sin la intención de causarles daño está consagrada en la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, escribió opinió Walter Olson, especialista en derechos constitucionales del Instituto Cato, un centro de análisis con sede en Washington.

PUBLICIDAD

“Cuando nosotros, los reformadores civiles, hablamos del papel vital que desempeña la grabación para disuadir el abuso policial, las repercusiones que tenemos en mente son pacíficas y compatibles con el Estado de derecho”, escribió Olson en un artículo reciente.

Para Olson, la videograbación de las acciones oficiales sirve para promover recursos legales contra quienes infringen la ley, la movilización de la opinión de la opinión pública “y la movilización de la presión política y legal para cesar las prácticas brutales”.

Además, escribió Olson, las cortes federales han rechazado la intención del gobierno federal de criminalizar la acción de videograbar a los oficiales.

Olson dijo que, por ejemplo, las cortes de los distritos 1, 3, 5, 7, 9, 10 y 11 en California, Texas, Florida, Illinois, Nueva Jersey, Georgia y Pensilvania, han coincidido en resoluciones en que la Primera Enmienda proteger “el derecho a grabar a la policía desempeñando sus funciones en público”

Los videos, prueba crucial ante las cortes: abogado

Allen Orr, abogado migratorio en Washington, dijo a Univision Noticias en una entrevista reciente que, precisamente, una de las vías para llevar al gobierno a rendir cuentas ante las cortes es la presentación de videos que muestren los abusos de los agentes.

Para Orr, los videos representan una evidencia crucial con valor legal al momento de denunciar la forma en la que ICE y otras agencias están operando en varias ciudades del país conforme el gobierno de Trump federaliza la seguridad.

"Por lo general, no había muchos abogados capacitados para este tipo de presentación de casos", dijo Orr. "Pero ahora sí, porque existen ambas opciones, ya sabes, bajo la demanda regular del gobierno, y luego existe una demanda civil si no logras ganar el caso".

PUBLICIDAD

Orr agregó: "Pero todo depende del estado, de qué agente se trate y de cómo opere, y de cuáles sean exactamente los hechos. Y la única manera de que los hechos se aclaren es con un video".

Orr habló sobre el tema cuando se le preguntó sobre la forma en la que los ciudadanos estadounidenses podrían defenderse luego de ser arrestados o detenidos por ICE simplemente por su color de piel y lugar de trabajo.

Un ejemplo de la importancia de la videograbación de las acciones de los agentes es una serie de videos presentados ante la ONU y cortes federales de California por un grupo de abogados y ciudadanos que exigen que el gobierno responda sobre presuntos abusos cometidos por los oficiales en contra de ciudadanos estadounidenses detenidos en ese estado recientemente.

Para uno de los abogados que representa esos casos, Luis Carrillo, los casos representan "un patrón de abusos" de parte del gobierno que debe ser exhibido a nivel nacional e internacional. Carrillo entregó a Univision Noticias siete videos que mestran precisamente cómo los oficiales arrestaron sin motivo aparente a ciudadanos estadounidenses de origen hispano.

En una entrevista reciente con Univision Noticias, Kathleen Bush Joseph, analista de políticas del Migration Policy Institute (MPI, en inglés), coincidió en que videograbar las acciones oficiales de los agentes no constituye un delito.

Especialistas en la defensa de derechos civiles han dicho que el gobierno está infringiendo el derecho de la ciudadanía a manifestarse y a ejercer las garantías establecidas en la Primera Enmienda al videograbar a los agentes.

PUBLICIDAD

Pero, sobre todo, organismos civiles han advertido sobre la escalada violenta de las fuerzas federales en contra de manifestantes y organismos que buscan documentar los casos de violencia para exigir al gobierno de Trump que rinda cuentas cuando cometen errores o arrestan a ciudadanos sin motivo aparente.

Mira también: