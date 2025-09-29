"Ataque generalizado a la libertad de expresión”: exrelator de la ONU dice que EEUU vive la peor amenaza a la Primera Enmienda

Video Esto es lo que dijo Jimmy Kimmel en su regreso al aire tras la suspensión de su programa

Los ataques del presidente Donald Trump y la utilización como arma política de las agencias reguladoras en contra de los medios representan la amenaza más grande que ha sufrido la Primera Enmienda en tiempos modernos, dijo David Kaye, exrelator de la ONU para la libertad de expresión.

Univision Noticias habló con Kaye, director de la Clínica de Justicia Internacional de la Universidad de California, Irvine, tras el reciente debate desatado por las presiones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en contra de medios como la cadena ABC.

Las presiones contra ABC del titular de la FCC, Brendan Carr, un fiel aliado de Trump, resultaron en la suspensión temporal del show nocturno de Jimmy Kimmel.

Carr dijo que ABC debía despedirlo a raíz de comentarios hechos por el conductor en un monólogo sobre el asesinato del activista conservador, Charlie Kirk.

El conductor retornó a su show luego de una ola de críticas contra el medio por haber cedido a las presiones del gobierno. En su monólogo de vuelta, Kimmel puso énfasis en que la mera existencia de su show debía ser protegida por la Primera Enmienda, pese los intentos de Trump de silenciarlo.

Pero el hecho de que un medio del calibre de ABC, propiedad del gigante del entretenimiento Disney, encendió temores sobre los riesgos que enfrenta la habilidad de los estadounidenses para expresar sus ideas en distintas plataformas, no sólo en las grandes cadenas televisivas.

Kaye, quien como relator de la ONU de 2014 a 2020 observó de cerca múltiples crisis relacionadas con la libertad de expresión y opinión a nivel internacional, consideró que el momento que vive Estados Unidos representa una “regresión real” en esa materia.

A continuación presentamos la conversación con Kaye, quien ahora está enfocado en su labor como profesor de derecho internacional, libertad de expresión, derechos humanos, justicia penal internacional y el derecho que rige el uso de la fuerza en la Universidad de California.*

Univision Noticias: Has visto de cerca regiones del mundo que enfrentan crisis en lo que respecta a la libertad de expresión y la capacidad de las personas para expresar sus ideas. ¿Qué piensas sobre lo que está pasando en Estados Unidos y sobre lo que el gobierno está tratando de hacer, particularmente después del escándalo por la suspensión del programa de Jimmy Kimmel?

Kaye: La perspectiva de los Estados Unidos a nivel mundial ha sido vista durante mucho tiempo como una especie de excepción en su protección de la libertad de expresión. Ya sabes, incluso entre las democracias que protegen la libertad de expresión, Estados Unidos era visto como el país dogmático, de defender el discurso a toda costa. Pero lo que hemos visto en los últimos ocho meses que culmina en la mente del público con el asunto de Jimmy Kimmel es una regresión real y casi una especie de decisión de la administración de poner esa tradición de libertad de expresión, detrás de nosotros. Y creo que lo que confunde a mucha gente es que por un lado, dicen que creemos en la libertad de expresión, que somos los guerreros de la libertad de expresión. Y mientras tanto, atacan a los medios independientes como lo hace Donald Trump, trayendo demandas y cosas así, atacando a los medios públicos, retirando el financiamiento a NPR y PBS, atacando las universidades, que son una especie de motores de la libertad de expresión y la creatividad e innovación en este país. Y entonces, simplemente hacer una serie de cosas como esa mientras se usa como arma la Comisión Federal de Comunicaciones, el panorama general es bastante sombrío. Y se parece mucho a lo que hemos visto en países represivos alrededor del mundo, particularmente países que pasaron de proteger los derechos humanos y la libertad de expresión a convertirse muy rápidamente en una especie de opositores o amenazas a la libertad de expresión. Así como ocurrió en Hungría, Polonia e incluso si lo piensas en Rusia durante los últimos 15 años, que hizo algunas de las cosas que esta administración está haciendo. Se parecen mucho a ese modelo.

Univision Noticias: ¿Cuál es tu opinión sobre lo que hemos visto hacer al presidente de la FCC, luego de la situación de ABC y Disney en el caso de Jimmy Kimmel? y ¿cuáles son los límites que esa agencia tiene?

Kaye: La FCC realmente tiene autoridad sobre la radiodifusión. El ancho de banda limitado se ha considerado un interés público. Por eso, el gobierno históricamente ha desempeñado un papel de supervisión en ese sentido. Por lo tanto, la FCC tiene cierta autoridad sobre cierto comportamiento de los medios de comunicación. Pero hay normas muy estrictas, restricciones sobre ellos, y no tiene el tipo de poder que le permita actuar realmente más allá de las reglas técnicas o, en ocasiones, cosas que podríamos considerar como obscenidades.

Yo creo que están sucediendo dos cosas diferentes. Una es algo que la FCC absolutamente no tienen autoridad para hacer, que es hacer demandas tales que las emisoras saquen del aire la crítica al presidente o crítica a las políticas de la administración Trump o sátira de la administración o del propio Trump. Eso está fuera de la autoridad de la FCC, porque eso es una interferencia directa con el derecho a la libertad de expresión que tienen todos los estadounidenses.

En realidad, todos en Estados Unidos disfrutan de la Primera Enmienda. En ese sentido, ya sabes, lo que hizo Brendan Carr, al presionar a ABC, aunque intentó retractarse, y luego Donald Trump básicamente dijo que no, que lo despidieron por su culpa. Ya sabes, todo eso es esencialmente presión inconstitucional sobre una emisora independiente. De acuerdo. Pero aparte de eso,

La FCC, junto con la FTC, que es la Comisión Federal de Comercio, tiene autoridad, sobre fusiones en el sector de la radiodifusión y los medios. Por ejemplo, Paramount y CBS o, aquí, algunas de las emisoras locales que transmiten ABC, esas fusiones han sido sometidas a la lupa por la FCC. Y la FCC lo que está haciendo es decir que, si se van a fusionar, queremos que se comporten de ciertas maneras. Así que hay dos cosas distintas en juego: una es una violación de la Primera Enmienda y la otra es una instrumentalización o digamos un abuso de la misma autoridad en materia de fusiones y aprobación de fusiones.

Univision Noticias: Entonces, si entiendo bien, por ejemplo, si Disney no hubiera suspendido el programa de Jimmy Kimmel y luego decidieron demandar a la administración Trump por las amenazas, ¿La Primera Enmienda prevalecería en un caso ante los tribunales? ¿Crees que las cadenas serán capaces de hacer que el gobierno rinda cuentas ante los tribunales?

Kaye: Sí, creo que si el gobierno, si Brendan Carr hace esta amenaza, ABC dice que no, ‘somos una empresa de medios independiente y tomamos las decisiones editoriales sobre quién aparece, entonces, ese sería el tipo de cosas que, sí, ABC podría tener contender.

Por ejemplo, si la administración frena un acuerdo de fusión o impone algún castigo directo que pudiera haber causado, o si algunos de los medios que transmiten ABC en todo el país decidieran ‘queremos mantenernos alejados de la intimidación de la administración, así que no vamos a transmitir el programa de Jimmy Kimmel’, eso sería un daño real directo. Y sobre esa base, sí, podrían demandar. Si prevalecerían, esa es una pregunta para los tribunales. Pero sería un buen caso. También podríamos verlo de una forma distinta. Imagina que Jimmy Kimmel es sacado del aire. Quiero decir, eso también es una especie de afectación que sufren los usuarios, aunque los derechos de expresión son de Jimmy Kimmel y los derechos de expresión editorial son de ABC, también se podría concebir un caso en el que una audiencia hace un argumento de que el gobierno a través de su intimidación lo está privando del acceso a información. Esa es otra forma de verlo. Está más orientada a los derechos humanos.

Univision Noticias: Para ir más allá del asunto de Jimmy Kimmel. Usted mencionó lo que la FCC y otras agencias pueden hacer en cuanto a la supervisión de fusiones. Ese se convirtió en un tema muy importante durante el primer episodio que vimos de lo que pasó con Paramount Global y su fusión con Skydance. Y lo que dijeron los analistas y críticos fue que la decisión de básicamente terminar el show de Stephen Colbert, es muy similar a lo que le pasó a Jimmy Kimmel. Pero también hay muchos otros procesos. Por ejemplo, a Warner Bros. Discovery, está intentando comprarlo la empresa Paramount Skydance. ¿El libre flujo de información está en riesgo en estos momentos?

Kaye: Sí, está en mayor riesgo que nunca. Y esas son las situaciones en las que acabo de describir cuáles son claramente una parte de este tipo de concentración en la propiedad de medios, particularmente los televisivos.

Porque tienes a los Murdoch con Fox, ahora tienes esta enorme, Paramount, Skydance. Existe la posibilidad de que los Ellison tomen un control extraordinario sobre CBS, posiblemente incluso CNN. Todo esto está ocurriendo en un contexto donde quienes están haciendo las compras, quienes están ganando poder en estos nuevos conglomerados básicamente le están diciendo a Trump: "Lo trataremos bien si aprueba esto".

Entonces se pone en marcha este tipo de fusión que se está moviendo hacia una postura esencialmente medios pro Trump en todo el contexto medios. Pero no es solo eso, el ataque a la radiodifusión pública, por lo que PBS y la Radio Pública Nacional deben verse en todo este contexto, porque es una especie de asalto de dos vías.

Una de esas vías es ganar tanto poder como se pueda, obteniendo el control de toda la información, y al mismo tiempo hacer todo el daño que puedas a las voces independientes, a las que no puedes controlar. Así que eso está sucediendo a la radiodifusión pública, a los medios públicos. Le pasa al New York Times, también está bajo una intimidación bastante intensa. Es un ejemplo del tipo de intimidación que sufren las voces independientes. Así que es una combinación de una especie de propaganda por un lado y luego intimidación y otras formas de censura, esencialmente, está en el otro lado.

Y al observar las tendencias globales, eso es muy común. O sea, lo hemos visto especialmente en América Latina, de hecho, donde tenemos estas enormes concentraciones de propiedad de los medios de comunicación que, aunque sigan teniendo algunos medios independientes, se ven marginados. Y por eso es mucho más difícil para esos medios operar y también es mucho más difícil para el público acceder a esa información.

Univision Noticias: Mencionaste al principio de la conversación el caso ruso y lo que viste como relator especial, ¿Cómo conecta las dos situaciones que atraviesa Estados Unidos en este momento ahora y cómo el panorama mediático ruso realmente evolucionó hacia un contexto de medios básicamente pro Putin?

Kaye: Sí, obviamente hay algunas diferencias. Es decir, la libertad de expresión en EEUU se remonta a unos 250 años. O sea, nunca ha sido tan fuerte como en los últimos 60 años. Pero, está en nuestra Primera Enmienda. Fue parte de la revolución.

Puede ser que al final esa tradición sea tan arraigada en el ADN de la democracia estadounidense que será muy difícil desarraigarlo.

Esa es la perspectiva optimista, ¿verdad? Rusia no tenía eso. Rusia tenía, desde 1992 o así una especie de apertura del panorama mediático un poco antes, pero principalmente a partir de entonces y luego, ya sabes, 10, 15 años, cuando Vladimir Putin ya estaba a cargo, él muy rápidamente emprendió este tipo de esfuerzo a largo plazo para socavar a los medios independientes. Y la primera parte incluyó obtener el control de los medios a través de representantes del gobierno, básicamente amigos o gente que estaba del lado de Putin. Es decir, eso es esencialmente parte de lo que estamos viendo ahora con la intimidación y el tipo de creación de estos nuevos conglomerados que están bendecidos por Trump. No es exactamente lo mismo, pero se acerca en cuanto a su objetivo.

Putin fue más allá al afirmar esencialmente el control del gobierno. Así que la mayoría de los principales medios de comunicación tradicionales de Rusia están literalmente controlados por el Estado, ya sea a través de la propiedad o mediante otros tipos de mecanismos. Y entonces, no tenemos eso ahora mismo. Es un poco diferente. No tenemos ese control estatal. Pero creo que eso es lo que Trump, o al menos la administración Trump, quisiera tener. Eso es a lo que están apuntando de muchas maneras.

Univision Noticias: Justo después del asesinato de Charlie Kirk en Utah y de cómo la administración Trump abordó el tema, también se vio un esfuerzo, particularmente del vicepresidente, de llamar a la gente a denunciar a cualquiera que hiciera un comentario que no estaba alineado con lo que pensaba la administración Trump sobre el asesinato. ¿Qué ves ahí? ¿Cuál es el impacto en la libertad de expresión?

Kaye: Creo que lo que ha hecho la administración y, de hecho una parte importante de la operación de información de la derecha ha decidido que este asesinato realmente trágico también podría ser una herramienta para usar contra aquellos que criticaron las ideas que Charlie Kirk impulsaba.

Por un lado, ya sabes, la mayoría de la gente que comentó al respecto, condenó con mucha razón su asesinato. Pero algunos también, porque era una figura política muy importante, también criticaron el papel que jugó en nuestra vida democrática.

Y entonces, ya sabes, esa parte condujo ciertamente a algunas personas a decir cosas insensibles y cosas así. Pero eso no es ilegal en este país. Y entonces, esencialmente la derecha aprovechó la oportunidad para básicamente decir que cualquiera que tenga una opinión diferente sobre Charlie Kirk realmente necesita sufrir algunas consecuencias, ya sea un despido o acoso o lo que sea.

Univision Noticias: ¿Crees que lo que estamos viendo es la mayor amenaza que hemos visto en los tiempos modernos contra la Primera Enmienda?

Kaye: Sí, creo que sí. Si nos remontamos a la más reciente, la verdadera amenaza a la libertad de expresión se produjo en la era McCarthy, promoviendo el miedo hacia el comunismo, la idea de que había comunistas en el gobierno.



Había una presión extraordinaria sobre cualquiera que tuviera alguna asociación o incluso se alega que tiene una asociación con comunistas o con el Partido Comunista. Y condujo a cacerías de brujas en toda la cultura, en todo Hollywood. Y fue una época realmente brutal. Fue una época realmente horrible.

Aquí tenemos algo totalmente diferente. Porque lo que estamos viendo ahora es una especie de ataque generalizado a todo lo que podríamos pensar como parte del regalo de libertad de expresión que se supone debemos disfrutar en este país. Así que abarca todo, desde las universidades hasta los medios de comunicación, las protestas en los campus hasta el tipo de información que puedes obtener de científicos del gobierno.

Todos esos factores se están combinando nuevamente, con la presión económica que se ejerce en diferentes actores, para crear esta enorme intimidación del discurso, disuasión del discurso, la negación del acceso de las personas a información precisa junto con la propaganda que realmente no se detiene.

Es decir, podrías ver el discurso de Trump ante la ONU y simplemente ver que está lleno de falsedades. Y todo eso se combina para crear un ambiente completamente diferente y más intenso que representa un ataque a la libertad de expresión.

*El contenido de la entrevista fue condensado para fines de claridad y extensión.

