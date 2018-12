"Perdimos la esperanza": la frase que resume la política de 'tolerancia cero' en 2018

Fecha de salida

Reapertura de juicios

Como el caso García, otros 350,000 inmigrantes viven situaciones similares desde el pasado mes de mayo, cuando el ex fiscal general Jeff Sessions, prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplica desde la década de 1980.

Velásquez dice además que “sobre la política de ‘tolerancia cero’, no sabemos qué consecuencias tendrá el que tengan una convicción por entrada ilegal al país. Sabemos que no es un delito en contra de la moral y no creo que sea una base de descalificación para una visa. A mi forma de ver, es puro teatro, una medida mal encaminada que tiene el propósito de disuadir a personas a que sigan cruzando ilegalmente. Como podemos ver, no vemos una disminución del cruce ilegal. Por lo menos se aclaró que padres con niños no serán perseguidos penalmente para evitar la separación forzosa de menores de sus padres”.