La nueva orden

Miles de casos afectados

“El fiscal general no sabe de lo que está hablando”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Angeles, California. “Mire, en los más de 350,000 casos cancelados, los jueces determinaron que esas personas son honorables, no tienen antecedentes criminales, tienen familias establecidas en Estados Unidos, demostraron tener una buena causa para quedarse en este país” , indicó.

Gálvez dijo además que, desde que el presidente Trump llegó a la Casa Blanca “los jueces ya no tienen discreción para cerrar un caso de deportación (cierre administrativo). Pero olvida que todos los cierres dictaminados fueron, y de eso no me cabe duda, por una buena causa. No pueden ahora venir a decirnos que a partir de este momento habrá buena causa y que antes no existía. Eso no es cierto”.