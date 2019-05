"No estuvo en todo momento, pero me vio graduada", dice la hija de un deportado que corrió con su diploma a abrazarlo en la frontera

"Me hizo sentir triste, porque veía a los otros papás juntos, a las familias completas, con padres, madres, abuelas. Y para mí solo eran mi madre y una primas, pero no mi papá", dijo la estudiante a Univision Noticias.

"No soy la única que pasa por eso"

A él lo dejaron en Nuevo Laredo y ellas se quedaron en Wisconsin por unos años más. "Mi mamá me preguntó un día si quería ver a mi papá. Le dije que sí, porque quién no quiere volver a ver a su papá", cuenta.

"Cruzábamos a las 5:00 am y llegábamos a las 6:00 am, cuando aún la escuela no estaba abierta. Mi mamá me decía que me acostara a dormir en el carro mientras tanto. Fue pesado para mí, pero yo sabía que todas esas mañanas iban a ser por algo mejor", recuerda.