Ningún 'coyote' puede garantizar ingreso seguro a EEUU, advierten activistas y el gobierno

“Cualquier cruce es peligroso si no es por la puerta (puerto de entrada)”, dice Matt Adams director legal del Northwest Immigrant Rights Project (Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste -NWIRP-), en Washington. “Hay que tomar cuenta de que no es nada sencillo. Simplemente no se puede confiar que sus familiares van a estar seguros si los mandan a cruzar por la frontera de manera ilegal con un coyote. Es peligroso”.