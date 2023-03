"No sabemos nada de él": migrantes en Ciudad Juárez buscan respuestas tras incendio en centro de detención que dejó 40 muertos

"La gente nos dice que somos unos vagos, unos marginales, que vamos a mendigar comida a la gente. Pues si es necesario mendigar comida para mi hijo, lo hago, mil veces y no me da pena. No es obligación de la gente ayudarnos. No le estamos haciendo daño a nadie, no humillamos a nadie ni les gritamos porque no nos ayudan", dice.