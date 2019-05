Nace muerto un nuevo proyecto de ley para los dreamers e inmigrantes con TPS

Una iniciativa de ley que legaliza a cerca de 2 millones de dreamers, inmigrantes protegidos por un Estatus de protección Temporal (TPS) y con Partida Forzada Diferida (DED) aprobada el miércoles en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, corre el riesgo de no convertirse en ley por una simple razón: carece de apoyo bipartidista.

“Tiene votos en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, pero no tiene suficiente respaldo en el Senado, controlado por los republicanos”, dijo a Univision Noticias una fuente conservadora. “Y no cuenta con el principal respaldo, el presidente Donald Trump”, agregó.

De qué se trata

El congresista Doug Collins (republicano por Georgia), miembro del Comité Judicial de la Cámara, dijo antes del voto que la H.R. 6 debería incluir “más fondos para militarizar la frontera. Si no, insto a los republicanos a votar no", demandó.

Qué dicen los dreamers

“Tenemos esperanzas de que el proyecto se apruebe en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado”, dice Sheridan Aguirre, de la organización United We Dream (UWD), la principal organización de dreamers del país.

“Si bien los republicanos controlan el Senado y la Casa Blanca, es importante que el H.R. 6 lo apruebe la Cámara Baja, porque se trata de una solución permanente que ayudaría a unos 2 millones de personas, entre ellos unos 700,000 beneficiarios de DACA, dreamers que en estos momentos no tienen un amparo de deportación, personas con TES y DED”, indica.

Aguirre dice además que “el proyecto de ley aprobado por el Comité Judicial de la Cámara “ayudará a la gente sin causar daños a los republicanos. Nosotros hemos hablado con políticos de los dos partidos para que se apruebe, así como está y muchos lo respaldan, pero no creemos que llegue al escritorio del presidente”.

Qué dicen los conservadores

Los conservadores celebran el voto del Comité Judicial de la Cámara Baja a favor de un proyecto para legalizar la permanencia de miles de inmigrantes dreamers, con TPS y DED, pero advierte que sin apoyo de ambos partidos la iniciativa no va para ninguna parte.

Ambos dirigentes añadieron que “una solución permanente para los soñadores no es un problema partidista, sin embargo, no estamos más cerca de ver esas protecciones firmadas como ley. Esto se debe a que los líderes de la Cámara, el Senado y la Casa Blanca aún no han llegado al otro lado del pasillo para unirse a la legislación para hacer precisamente eso”.