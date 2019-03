¿Me puedo negar a abrir la puerta de mi carro si me lo pide un agente de inmigración?

Uno de los agentes que habló con el activista le dijo que tenía órdenes de arresto contra los inmigrantes que iban dentro del vehículo conducido por MacCormack. Pero este le responde que no cumplirá órdenes si esta no había sido son emitidas por un juez.

“Eso es exactamente lo que uno debe hacer en este tipo de casos”, dice Gálvez. “Si un agente de inmigración le dice que tiene una orden de arresto, y uno se la pide y se da cuenta que no está firmada por un juez, uno puede no abrir la puerta del automóvil”, precisa.

Cómo se hace

Gálvez dice además que “haca ejercer esto la persona debe conocer sus derechos, saber cuáles son e incluso estar claro en que los indocumentados también tienen derechos en Estados Unidos, como por ejemplo no abrir la puerta del vehículo, guardar silencio o pedir hablar con un abogado antes de responder a una pregunta”.

Otro derecho que tienen los ciudadanos y también los indocumentados “es no firmar nada”, advierte Gálvez. “En muchos casos la pluma se convierte en el peor enemigo, porque puede que una persona renuncie o pierda todos sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Antes de hacerlo, hable primero con un abogado para que le explique las consecuencias legales y migratorias de lo que va a firmar”, previene.

¿Y si lo pide la policía?

Hernández explicó que en el caso de MacCormack el agente de inmigración sólo llevaba un Arrest Warrant (orden de arresto de una persona) que no llevaba impresa la firma de un juez. “Si hubiese llevado la firma de un juez, en ese caso entonces la orden tenía plena validez para ser ejecutada”, apuntó.

“Los agentes suelen usar estos documentos en sus operativos de arresto, pero si no lleva la firma de un juez las personas pueden ejercer sus derechos de no abrir la puerta de su casa, o como en este caso la puerta del automóvil”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.

Requisitos distintos

“Los policías piden papeles para asegurar su vida, su seguridad. Los requisitos para ellos son mínimos y primero deben determinar y cerciorarse si la persona que detienen constituye o no un peligro. Y durante una detención ellos pueden pedirle que se baje del carro. No necesitan de una orden firmada por un juez para hacerlo”.

El peligro, apunta Gálvez, “está en si la detención se registra en un estado donde la policía colabora con el gobierno federal en la búsqueda de indocumentados. En esos casos, es muy probable entonces que si descubre que no tiene papeles, llamará a ICE para entregarlo y sea puesto en proceso de deportación”.

El abogado señala además que “si bien el carro puede ser un lugar seguro para u8n indocumentado, solo funciona en caso de que lo detenga un agente de inmigración y no tenga una orden de arresto firmada por un juez. Pero el lugar santuario para cualquier extranjero sin autorización legal de estadía sigue siendo el hogar”.

“Es el sitio perfecto, porque no tenia ninguna obligación de abrir la puerta. No hay nada mas santuario que el hogar por la expectativa de seguridad. La casa es el mas protegido y nadie puede entrar sin permiso. El carro también es considerado como un santuario, pero solo en término de inmigración no para la policía. Eso debe tenerlo en cuenta todo el mundo”, agregó.