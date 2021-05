"Somos migrantes atendiendo a migrantes", dice una madre deportada que ahora ayuda a los expulsados por EEUU a Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ, México.- Cuando a Rosa Mani la deportaron de Estados Unidos en septiembre de 2018, le reclamó a Dios una y otra vez, llorando: "¿Por qué me hiciste madre y me quitaste a mis hijos?". Poco después dice que Dios le respondió: "Yo tengo cuidado de tus hijos, pero necesito que vayas y cuides de los míos". Entre un pálpito y otro, llegó a Ciudad Juárez.

Mani dice que hasta hace apenas días "no soltaba el hotel para nada". De hecho, aún tiene allí una habitación en la que duerme algunas noches, aunque trata de escaparse a su casa, que acaba de rentar, decorar y considera su "espacio seguro" después de un año de trabajo sin descanso.

Ella logró organizar las 47 habitaciones del hotel: 10 están destinadas para los sospechosos o enfermos de covid-19; entre el resto, la mayoría da cobijo a familias cuando no hay cupo en los albergues de la zona y una fue habilitada para que los migrantes reciban atención psicológica. También estableció las normas y cuando llegan, firman un acuerdo de aceptación: el que entra, sale cuando se confirme que está libre de covid-19 o cuando se abra un puesto en un albergue; no porque alguien —como un coyote que se hace pasar por familia— venga a llevárselos. "Buscamos mantenerlos a salvo".

La separación

Emily, la niña más pequeña, comenzó a sufrir una enfermedad degenerativa: artritis idiopática juvenil, en su caso, crónica. Intentaron atenderla en México, pero seguían repitiéndose las convulsiones y, a pesar del tratamiento que le aplicaban, presentó fallas en diferentes órganos. "Como padres nos impactó. La niña no crecía, al contrario. En la pared donde uno como mamá va rayando dónde va tu hijo, ella iba para abajo. De repente eran ocho centímetros, de repente 15 centímetros. Era una desesperación".

Luego, los médicos les dijeron que en México no estaba disponible el medicamento que requería para mejorar. "Decidimos que ella regresara, que ellos regresaran a Estados Unidos para que su enfermedad fuera tratada", recuerda. Se fueron todos menos Rosa, que decidió pedir una visa humanitaria.

"Pero desafortunadamente en algún momento Emily llega al hospital por convulsiones y estuvo un mes, más o menos, en el hospital. Mi desesperación de mamá me hace brincar el muro y lanzarme porque para mí era tan importante estar en esos momentos con mi hija", recuerda. No lo logró. La detuvieron y la encerraron dos meses en el condado El Paso, en Texas. Asegura que había "un ejército" de abogados intentando frenar su deportación y de pastores rezando, pero fue imposible.

"Mamá, perdóname"

"No podría ni siquiera explicar lo que sentí. El día de hoy sigo sin palabras para poder expresar cómo el mundo se va derrumbando a tus pies (...) Vas a la nada", cuenta.

Para ese momento, Emily mejoraba físicamente, pero emocionalmente "se echaba la culpa de todo lo que estaba pasando", recuerda Mani. "Decía: 'Por mi culpa mi familia está separada'. Incluso en algún momento me dijo: 'Mamá, perdóname, porque por mi culpa estás en la cárcel'. Fueron momentos muy, muy difíciles".

Con los meses, la niña comenzó a presentar otras complicaciones. Rosa Mani intentó entrar de nuevo, esa vez por el puerto fronterizo de San Diego, en California. Llevaba los papeles en los que el hospital justificaba la importancia de su presencia al lado de su hija. No le permitieron la entrada y decidió quedarse en Tijuana buscando opciones de trabajo.

"Las puertas se me cerraron completamente. Y entonces llego de Mexicali a Ciudad Juárez (...) La vida me trajo a esta ciudad a la que amo, respeto y admiro", dice. Desde entonces no se ha marchado.