Un grupo de legisladores demócratas y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes pidieron este miércoles al gobierno de Donald Trump que “dejen de separar familias” arrestadas en la frontera y no les cierre el derecho a pedir asilo en Estados Unidos.

El grupo dijo que “nos hemos unido a organizaciones, padres y activistas para exigirle al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que deje de separar familias” cuando son detenidos en la frontera por agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP), dijeron los organizadores de la solicitud.

El llamado se hará pasado el mediodía durante una conferencia de prensa en el Capitolio. El grupo dijo que harán un llamado a la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, y al gobierno de Trump, "para que pongan fin a su política de destrucción familiar” en la frontera.





“Tolerancia cero”

En esa ocasión y ante los miembros del subcomité de Asignaciones para la Seguridad Nacional del Senado, Nielsen defendió la política de “tolerancia cero” contra quienes cruzan indocumentados las fronteras de Estados Unidos, incluyendo embarazadas, y aseguró que no habrá excepciones para nadie en los juicios de deportación.

Pero ante una pregunta formulada por el senador republicano por Louisiana, John Kennedy, respecto a cómo frenar el flujo de indocumentados en la frontera –que según Nielsen en el último mes fue de unos 500,000– habló de los planes que están siendo elaborados por el gobierno de Trump.

Nielsen detalló que "tenemos que quitar el acuerdo Flores, revisar la (ley) TVPRA (que prohíbe la deportación de niños inmigrantes que no sean de países fronterizos y exige que sea un juez de inmigración quien decida su futuro en EEUU) y (también revisar el acuerdo) Zadvydas (que prohíbe tener a inmigrantes encarcelados por tiempo indefinido). También (alcanzar) un acuerdo seguro con México y aumentar los castigos de fraudes silenciosos, cambiar la manera en que procesamos a los UAC (menores no acompañados) y tenemos que desmantelar el contrabando y TCO (las Organizaciones Criminales Transnacionales) de principio a fin". Con todos estos cambios, agregó, "ya estaríamos encaminados a un 75%".





Soluciones “inhumanas”

El grupo de activistas y legisladores critica las medidas tomadas por el gobierno de Trump y las califica de “inhumanas”.

“La política de tolerancia cero en la frontera, anunciada por el gobierno y que será aplicada a las familias que viajan y se entregan a los agentes fronterizos en las garitas, no está bien”, dijo a Univision Noticias Reynaldo Benítez, vocero de la oficina de la senadora Catherine Cortes-Masto (demócrata por Nevada). “Se trata de gente que viene huyendo. Es un grave error que separen a niños de sus padres cuando ejercen el derecho de pedir asilo”, agregó.

Benítez dijo además que separación de familias, “de acuerdo a estudios, causa daños psicológicos graves e irreversibles a los menores y tiene consecuencias negativas”.

“Demandamos que pongan fin a este tipo de políticas inhumanas que van en contra de nuestros padres fundadores. Tenemos que darles a estas personas la oportunidad que pidan asilo porque vienen huyendo de la violencia extrema”, indicó.





Escenario inapropiado

El grupo precisa además que la política migratoria de Trump en la frontera ha creado un “escenario inapropiado” que afecta el debido proceso migratorio de estas personas.

“Son muchos quienes merecen el derecho y la oportunidad de demostrar que tienen un caso y necesitan el asilo que están solicitando a nuestras autoridades”, dijo la oficina de Cortes-Masto.

“Ni siquiera hablan inglés, no tienen acceso a un abogado, no conocen el complicado sistema migratorio, no saben navegar por el delicado sistema de inmigración y les estamos exigiendo respuestas que satisfagan las metas del gobierno. Eso es una locura, hay que ayudarlos”, subrayó Benítez.

“Pero la mayor preocupación es negarles el asilo y enviarlos de vuelta a sus países de origen donde existe un alto riesgo que sean perseguidos y asesinados por quienes provocaron que huyeran a Estados Unidos”, añadió.

El grupo de legisladores está integrado, además de Cortes-Masto, por la senadora Kamala Harris (California), y las representantes Michelle Liján (Nuevo México) y Pramila Jayapal (Washington).

Entre las organizaciones, personas y grupos se incluyen Donna Norton (MomsRising), zabel Solis (MomsRising Member), Katharina Obser (Migrant Rights and Justice), Jennifer Podkul (Kids in Need of Defense -KIND-) y Anna Chu (National Women’s Law Center).





La meta de Trump

Estos son acuerdos, medidas o leyes vigentes citados por Nielsen que el gobierno desea modificar:

Acuerdo Flores. Acuerdo judicial alcanzado en 1997 durante el caso Flores versus Meese. Prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas. Si el gobierno de Trump lo quita, nada impedirá que detenga a menores de edad cuando llegan a la frontera o se encuentren dentro del territorio de Estados Unidos.

Ley TVPRA. Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico de William Wilberforce de 2008 (TVPRA, por sus siglas en inglés). Prohíbe al gobierno deportar a menores de edad que no sean de países fronterizos (México o Canadá) detenidos en la frontera y exige que sea un juez de inmigración quien resuelta su futuro en Estados Unidos.

Acuerdo Zadvydas. Fallo de la Corte Suprema de Justicia emitido en 2001 llamado "Zadvydas v. Davis". Sostiene que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no tiene derecho a mantener a un no ciudadano bajo custodia al que no ha podido deportar por más de seis meses a menos de que presenten claras señales de ser un riesgo para la seguridad nacional, explica la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Aumentar los castigos de fraudes. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el gobierno no ha definido todavía que hechos serán calificados como fraude. Y si la determinación de fraude quedará o no a discreción de los agentes de inmigración. El tema, agregan, puede colocar a miles de inmigrantes al borde de la deportación acelerada, indican.

Cambio en proceso de los UAC. Al suspender la ley PVPRA, el gobierno de Trump busca interrumpir el debido proceso de los menores de edad no acompañados que llegan a la frontera y acelerar las deportaciones.

Desmantelar el contrabando y TCO. Desde marzo del año pasado el Departamento de Justicia ha buscado la manera de procesar a los padres de menores no acompañados bajo cargos de tráfico humano. No está claro, por ahora, qué pasos dará el DHS para desarrollar esta estrategia y si pedirá la colaboración de México para poner fin al tráfico de inmigrantes en la frontera.