La niña que iba a ser deportada sola a El Salvador ahora podrá quedarse en EEUU y pedir asilo

HOUSTON, Texas.- Laura Maradiaga, de 11 años, ya no será deportada a El Salvador . Este lunes por la noche un juez aceptó la moción de sus abogados para reabrir el caso y ahora la niña podrá continuar en Estados Unidos para iniciar su solicitud de asilo.

"La orden de deportación ha quedado a un lado. Voy a continuar con la petición de asilo para ella y su familia para que puedan tener la oportunidad de presentar su caso ante una corte", dijo su abogada Silvia Mintz en un comunicado. "Me reconforta que la corte haya rechazado la inhumana política de Trump de separar a niños de sus padres y reconociera que hubiera sido un error no darle la oportunidad a Laura de ir a una corte", agregó.



La misma pandilla luego acosó a la hermana de Laura, Adamaris, de 15 años. Ella recibió el ultimátum de otro pandillero que le dijo que si no se convertía en su novia, su mamá sufriría las consecuencias. El miedo la paralizó y ya no quiso volver a la escuela ni ir a la tienda o simplemente salir de la casa. Esa situación fue la que terminó de convencer a la madre, Dora, de que no estaban seguras en casa y que la violencia contra su familia era inminente. Entonces la mujer se dedicó a trabajar y a ahorrar algo dinero para dejarlo todo en El Salvador y comenzar una nueva vida en Estados Unidos.