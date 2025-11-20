Concluye operativo migratorio 'Charlotte's Web' en Carolina del Norte tras cinco días y más de 250 detenidos

Video Impacto de las redadas en Charlotte: hispanos no van a trabajar y 20,000 niños sin ir a la escuela

El operativo migratorio en Charlotte, Carolina del Norte, concluyó este jueves, aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará operando en el condado "con normalidad", según autoridades locales.

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, informó que la operación, llamada "Charlotte's Web" y que comenzó el pasado sábado, había finalizado "oficialmente".

"Continuaremos fortaleciendo las relaciones, restableciendo vínculos y escuchando a todos los miembros de nuestra comunidad. De cara al futuro, quiero que la ciudad de Charlotte sepa que seguiré luchando por la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza. Seguiré protegiendo a esta ciudad y a cada uno de sus ciudadanos", dijo McFadden.

El operativo migratorio en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, había dejado hasta este miércoles a más de 250 personas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El número de detenciones es aproximadamente el doble del total anunciado a principios de la semana.

Los funcionarios federales han dado pocos detalles sobre los detenidos. También han guardado silencio sobre el alcance de las operaciones policiales en Carolina del Norte y sobre dónde aparecerán los agentes a continuación, lo que mantiene a las comunidades en vilo.

En protesta por las redadas, alrededor de 100 personas se reunieron el miércoles frente a una tienda Home Depot en Charlotte, donde se ha visto a agentes federales en múltiples ocasiones desde que comenzó la oleada.

Los organizadores de la protesta entraron brevemente en la tienda con carteles naranjas y blancos en los que se leía: "ICE fuera de Home Depot, protejan nuestras comunidades".

Las detenciones en Charlotte y en la zona de Raleigh han creado un efecto paralizador en los barrios de inmigrantes: ha bajado la asistencia a las escuelas y han cerrado pequeñas tiendas y restaurantes para evitar enfrentamientos entre los clientes y los agentes federales.

