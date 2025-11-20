Cambiar Ciudad
Carolina del Norte

Concluye operativo migratorio 'Charlotte's Web' en Carolina del Norte tras cinco días y más de 250 detenidos

Los agentes federales detuvieron a más de 250 personas durante la operación 'Charlotte's Web' en Carolina del Norte, centrada en Charlotte, la ciudad más grande del estado.

Univision picture
Por:Univision
Video Impacto de las redadas en Charlotte: hispanos no van a trabajar y 20,000 niños sin ir a la escuela

El operativo migratorio en Charlotte, Carolina del Norte, concluyó este jueves, aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuará operando en el condado "con normalidad", según autoridades locales.

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, informó que la operación, llamada "Charlotte's Web" y que comenzó el pasado sábado, había finalizado "oficialmente".

PUBLICIDAD

"Continuaremos fortaleciendo las relaciones, restableciendo vínculos y escuchando a todos los miembros de nuestra comunidad. De cara al futuro, quiero que la ciudad de Charlotte sepa que seguiré luchando por la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza. Seguiré protegiendo a esta ciudad y a cada uno de sus ciudadanos", dijo McFadden.

El operativo migratorio en Charlotte, la ciudad más grande de Carolina del Norte, había dejado hasta este miércoles a más de 250 personas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional.

Más sobre Carolina del Norte

Más de 250 detenidos en cuatro días durante operativo migratorio del gobierno de Trump en Charlotte
2 mins

Más de 250 detenidos en cuatro días durante operativo migratorio del gobierno de Trump en Charlotte

Inmigración
Decenas de inmigrantes fueron detenidos en operativos en Charlotte, el nuevo foco del gobierno de Trump
3 mins

Decenas de inmigrantes fueron detenidos en operativos en Charlotte, el nuevo foco del gobierno de Trump

Inmigración
Agentes federales inician el operativo de inmigración "Charlotte's Web" en Carolina del Norte, mientras miles protestan contra ellos
4 mins

Agentes federales inician el operativo de inmigración "Charlotte's Web" en Carolina del Norte, mientras miles protestan contra ellos

Inmigración
Miedo por una falsa camioneta de ICE en medio de las redadas en varios estados
0:41

Miedo por una falsa camioneta de ICE en medio de las redadas en varios estados

Inmigración

El número de detenciones es aproximadamente el doble del total anunciado a principios de la semana.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Los funcionarios federales han dado pocos detalles sobre los detenidos. También han guardado silencio sobre el alcance de las operaciones policiales en Carolina del Norte y sobre dónde aparecerán los agentes a continuación, lo que mantiene a las comunidades en vilo.

En protesta por las redadas, alrededor de 100 personas se reunieron el miércoles frente a una tienda Home Depot en Charlotte, donde se ha visto a agentes federales en múltiples ocasiones desde que comenzó la oleada.

Los organizadores de la protesta entraron brevemente en la tienda con carteles naranjas y blancos en los que se leía: "ICE fuera de Home Depot, protejan nuestras comunidades".

Las detenciones en Charlotte y en la zona de Raleigh han creado un efecto paralizador en los barrios de inmigrantes: ha bajado la asistencia a las escuelas y han cerrado pequeñas tiendas y restaurantes para evitar enfrentamientos entre los clientes y los agentes federales.

PUBLICIDAD


Vea también:

Video Las redadas migratorias ahora podrían llegar a Nueva Orleans: esto es lo que se sabe
Relacionados:
Carolina del NorteRaleighDepartamento de Seguridad Nacional

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX