Redadas Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE en Minnesota El caso de Liam causó indignación en EEUU y en el mundo, debido a que sus 5 años fue detenido por agentes de ICE cuando se encontraba con su padre.

Video Esto es lo que se sabe sobre la detención por ICE de un niño de cinco años en Minneapolis

El caso de Liam dio la vuelta al mundo, luego de que la semana pasada, el niño ecuatoriano de 5 años fue detenido por agentes de ICE cuando se encontraba con su padre.

De acuerdo con reportes, un juez federal resolvió que en el caso de Liam, quien fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas la semana pasada, “que cualquier remoción o traslado posible o anticipado de los peticionarios Adrian Conejo Arias y LCR, un niño menor de edad, queda SUSPENDIDO INMEDIATAMENTE hasta nueva orden de este Tribunal”.

El juez determinó que tanto el padre como el niño no pueden ser devueltos a Ecuador de manera inmediata.

Liam fue separado de su familia en un suburbio de Minneapolis, después de que agentes federales detuvieron a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias. Desde su detención, ambos se encuentra en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

En tanto, ayer, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó que Adrián Conejo, padre de Liam, ambos detenidos en Minneapolis el pasado 20 de enero, pidió que "el Estado no intervenga" en su caso.