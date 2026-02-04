Juez federal prohíbe a agentes de ICE arrestar a personas en Oregón sin una orden judicial
Un juez prohibió a los agentes que detengan a las personas sin una orden, salvo con algunas excepciones.
Un Juez federal prohibió a los agentes migratorios arrestar personas en Oregón sin una orden judicial, a menos que exista riesgo de fuga, reporta la agencia AP.
El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en la que establece que agentes de inmigración en Oregón no podrán arrestar a personas sin órdenes judiciales, a menos que exista la posibilidad de fuga, indicó este miércoles 4 de febrero 2026.
Dicha resolución se da en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, y que los críticos y activistas han calificado como:
Arresto primero, justificación después
Entre estas acciones se encuentra cuando agentes de inmigración irrumpen en propiedad privada sin una orden judicial, lo que ha generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva de Donald Trump.
De acuerdo con AP, la semana pasada, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacó en un memorando que los agentes no deben realizar un arresto sin una orden de arresto administrativa emitida por un supervisor a menos que desarrollen una causa probable para creer que es probable que la persona escape de la escena.