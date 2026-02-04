Redadas Juez federal prohíbe a agentes de ICE arrestar a personas en Oregón sin una orden judicial Un juez prohibió a los agentes que detengan a las personas sin una orden, salvo con algunas excepciones.

Un Juez federal prohibió a los agentes migratorios arrestar personas en Oregón sin una orden judicial, a menos que exista riesgo de fuga, reporta la agencia AP.

El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en la que establece que agentes de inmigración en Oregón no podrán arrestar a personas sin órdenes judiciales, a menos que exista la posibilidad de fuga, indicó este miércoles 4 de febrero 2026.

Dicha resolución se da en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, y que los críticos y activistas han calificado como:

Arresto primero, justificación después



Entre estas acciones se encuentra cuando agentes de inmigración irrumpen en propiedad privada sin una orden judicial, lo que ha generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva de Donald Trump.