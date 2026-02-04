Redadas

Juez federal prohíbe a agentes de ICE arrestar a personas en Oregón sin una orden judicial

Un juez prohibió a los agentes que detengan a las personas sin una orden, salvo con algunas excepciones.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video ¿Es legal irrumpir sin orden judicial? Expertos analizan polémico memorando de ICE en N+ Univision

Un Juez federal prohibió a los agentes migratorios arrestar personas en Oregón sin una orden judicial, a menos que exista riesgo de fuga, reporta la agencia AP.

Más sobre Redadas

Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos
1 mins

Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos

Inmigración
Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE
2 mins

Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE

Inmigración
CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños
2 mins

CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños

Inmigración
Homan ya está en Minneapolis: Donald Trump revela actividades del 'zar de la frontera'
3 mins

Homan ya está en Minneapolis: Donald Trump revela actividades del 'zar de la frontera'

Inmigración
El cambio de postura de Trump en Minnesota tras la muerte de Pretti se suma a otros giros repentinos
6 mins

El cambio de postura de Trump en Minnesota tras la muerte de Pretti se suma a otros giros repentinos

Inmigración
Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular
3 mins

Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular

Inmigración
Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU
3 mins

Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU

Inmigración
Gregory Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota
2 mins

Gregory Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota

Inmigración
Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios
3 mins

Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios

Inmigración
Ciudadano estadounidense denuncia que ICE irrumpió en su casa sin una orden y lo sacaron en ropa interior con temperaturas congelantes
5 mins

Ciudadano estadounidense denuncia que ICE irrumpió en su casa sin una orden y lo sacaron en ropa interior con temperaturas congelantes

Inmigración

El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai emitió una orden judicial preliminar en la que establece que agentes de inmigración en Oregón no podrán arrestar a personas sin órdenes judiciales, a menos que exista la posibilidad de fuga, indicó este miércoles 4 de febrero 2026.

PUBLICIDAD

Dicha resolución se da en una propuesta de demanda colectiva dirigida contra la práctica del Departamento de Seguridad Nacional de arrestar a los inmigrantes que encuentra mientras lleva a cabo operativos de control intensificados, y que los críticos y activistas han calificado como:

Arresto primero, justificación después


Entre estas acciones se encuentra cuando agentes de inmigración irrumpen en propiedad privada sin una orden judicial, lo que ha generado preocupación entre grupos de derechos civiles en todo el país en medio de los esfuerzos de deportación masiva de Donald Trump.

De acuerdo con AP, la semana pasada, Todd Lyons, director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), destacó en un memorando que los agentes no deben realizar un arresto sin una orden de arresto administrativa emitida por un supervisor a menos que desarrollen una causa probable para creer que es probable que la persona escape de la escena.

Relacionados:
RedadasIceinmigrantesOregon (estado)Portland

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX