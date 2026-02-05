Redadas

“Liam tiene pesadillas en la noche”, dice Adrián Conejo en entrevista con Ilia Calderón

Adrián Conejo narró cómo han sido las últimas semanas para su familia, luego de que él y su hijo de 5 años fueron liberados de un centro de detención para inmigrantes.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video “Me pregunta qué hicimos malo”: Adrián, padre de Liam Conejo, niño detenido por ICE y llevado a centro de detención en Texas

“Está con pesadillas en las noches; se levanta varias veces gritando y llorando”, así describió Adrián Conejo Arias, en entrevista con Ilia Calderón para N+ Univision, el impacto que han tenido las acciones de las últimas semanas en su hijo de 5 años, Liam Conejo.

Padre e hijo fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 20 de enero en Minnesota. Posteriormente, los trasladaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde permanecieron más de una semana.

PUBLICIDAD

Un juez federal ordenó que las autoridades los liberaran y el domingo pasado, regresaron a Minnesota, según informó el representante demócrata de Texas, Joaquin Castro.

Padre de Liam habló con N+ Univision

Más sobre Redadas

Juez federal prohíbe a agentes de ICE arrestar a personas en Oregón sin una orden judicial
1 mins

Juez federal prohíbe a agentes de ICE arrestar a personas en Oregón sin una orden judicial

Inmigración
Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos
1 mins

Juez cancela audiencia de director de ICE, Todd Lyons, donde explicaría sobre inmigrantes detenidos

Inmigración
Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE
2 mins

Juez suspende "inmediatamente" deportación de Liam, niño ecuatoriano detenido por ICE

Inmigración
CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños
2 mins

CBP señala ataque contra agentes de ICE en Minneapolis y difunde fotos de los daños

Inmigración
Homan ya está en Minneapolis: Donald Trump revela actividades del 'zar de la frontera'
3 mins

Homan ya está en Minneapolis: Donald Trump revela actividades del 'zar de la frontera'

Inmigración
El cambio de postura de Trump en Minnesota tras la muerte de Pretti se suma a otros giros repentinos
6 mins

El cambio de postura de Trump en Minnesota tras la muerte de Pretti se suma a otros giros repentinos

Inmigración
Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular
3 mins

Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular

Inmigración
Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU
3 mins

Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU

Inmigración
Gregory Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota
2 mins

Gregory Bovino, oficial de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota

Inmigración
Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios
3 mins

Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios

Inmigración

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a Conejo de abandonar a su hijo, Liam, para intentar huir de agentes de ICE. En tanto, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que Conejo:

Eligió llevar a su hijo con él a un centro de detención


En entrevista con Ilia Calderón, a dos semanas de su detención, Adrián Conejo afirmó que nunca abandonaría a su hijo. Además, contó que Liam enfermó bajo custodia federal, tuvo vómito, dolor de cabeza y, como muchos otros niños en el Centro de Detención, no podía dormir.

Video El niño Liam Conejo Ramos quedó en libertad y regresó a casa tras casi dos semanas detenido por ICE

Acusó a las autoridades de negarle medicamento al menor. Explicó que desde que los liberaron, no quieren salir de su casa por miedo a que sean deportados.

Nos asusta mucho que puedan hacernos daño a nuestra familia”. Adrián Conejo


El ecuatoriano señaló que estaba en el país legalmente, a la espera de su audiencia de asilo y afirmó que las autoridades están haciendo todo lo posible por deportarlos.

La detención y liberación de la familia ecuatoriana ocurrieron en medio de la implementación de la política del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados.

Video Niño de 5 años termina bajo custodia de ICE en Texas tras arresto de su padre en Minnesota


El caso de Liam se volvió un símbolo del recrudecimiento de las acciones de ICE en contra de inmigrantes, incluidos niños.

De acuerdo con datos de The Marshall Project, desde que el presidente Trump tomó posesión, el promedio de menores de edad detenidos por ICE aumentó de 25 a 170 al día. Un incremento de 580%.

Relacionados:
RedadasIceDepartamento de Seguridad NacionalMinnesota (estado)protestas en Minneapolis

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Mochaorejas
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX