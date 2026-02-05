Redadas “Liam tiene pesadillas en la noche”, dice Adrián Conejo en entrevista con Ilia Calderón Adrián Conejo narró cómo han sido las últimas semanas para su familia, luego de que él y su hijo de 5 años fueron liberados de un centro de detención para inmigrantes.

Video “Me pregunta qué hicimos malo”: Adrián, padre de Liam Conejo, niño detenido por ICE y llevado a centro de detención en Texas

“Está con pesadillas en las noches; se levanta varias veces gritando y llorando”, así describió Adrián Conejo Arias, en entrevista con Ilia Calderón para N+ Univision, el impacto que han tenido las acciones de las últimas semanas en su hijo de 5 años, Liam Conejo.

Padre e hijo fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 20 de enero en Minnesota. Posteriormente, los trasladaron al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, donde permanecieron más de una semana.

PUBLICIDAD

Un juez federal ordenó que las autoridades los liberaran y el domingo pasado, regresaron a Minnesota, según informó el representante demócrata de Texas, Joaquin Castro.

Yesterday, five-year-old Liam and his dad Adrian were released from Dilley detention center. I picked them up last night and escorted them back to Minnesota this morning.



Liam is now home. With his hat and his backpack.



Thank you to everyone who demanded freedom for Liam. We… pic.twitter.com/XmUvXEthma — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

Padre de Liam habló con N+ Univision

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a Conejo de abandonar a su hijo, Liam, para intentar huir de agentes de ICE. En tanto, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró que Conejo:

Eligió llevar a su hijo con él a un centro de detención



En entrevista con Ilia Calderón, a dos semanas de su detención, Adrián Conejo afirmó que nunca abandonaría a su hijo. Además, contó que Liam enfermó bajo custodia federal, tuvo vómito, dolor de cabeza y, como muchos otros niños en el Centro de Detención, no podía dormir.

Video El niño Liam Conejo Ramos quedó en libertad y regresó a casa tras casi dos semanas detenido por ICE

Acusó a las autoridades de negarle medicamento al menor. Explicó que desde que los liberaron, no quieren salir de su casa por miedo a que sean deportados.

Nos asusta mucho que puedan hacernos daño a nuestra familia”. Adrián Conejo



El ecuatoriano señaló que estaba en el país legalmente, a la espera de su audiencia de asilo y afirmó que las autoridades están haciendo todo lo posible por deportarlos.

La detención y liberación de la familia ecuatoriana ocurrieron en medio de la implementación de la política del presidente Donald Trump contra inmigrantes indocumentados.

Video Niño de 5 años termina bajo custodia de ICE en Texas tras arresto de su padre en Minnesota



El caso de Liam se volvió un símbolo del recrudecimiento de las acciones de ICE en contra de inmigrantes, incluidos niños.