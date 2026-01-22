Ice Del Preescolar a Centro de Detención: Así fue la redada de ICE donde detuvieron a Liam, de 5 años, y a su padre La detención de Liam Conejo Ramos, un niño de solo 5 años, al lado de su padre, ha generado indignación. Al salir de clases, Liam y su padre fueron enviados a un Centro de Detención en Texas.

La historia de la detención de Liam Conejo Ramos, un niño de solo 5 años, ha generado indignación en el estado de Minnesota, y en el resto de Estados Unidos y el mundo. En las imágenes se observó cómo el menor de edad fue detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

¿Quién es Liam Conejo Ramos?

El niño detenido por ICE ha sido identificado como Liam Conejo Ramos, quien al momento de su detención llevaba una mochila de Spider Man, un gorro invernal de color azul, así como una chamarra blanco y negro a cuadros. Mientras unía sus manos al frente, su expresión era de miedo.

La imagen fue captada por funcionarios de las Escuelas Públicas de Columbia Heights, quienes reprocharon a agentes del servicio de inmigración la detención del menor de edad.

“¿Por qué detener a un niño de cinco años?”, preguntó el superintendente educativo ante los medios



En una conferencia de prensa, el abogado del caso, Marc Prokosch, señaló que Liam y su padre Adrián Alexander Conejo Arias, llegaron a Estados Unidos en 2024, procedentes de Ecuador, y ambos cuentan con solicitudes de asilo.

Ahora, tanto el pequeño de 5 años como su padre se encuentran recluidos en un centro de detención migratoria ubicado en Dilley, Texas, según dio a conocer su defensa.

De acuerdo con el diario The New York Times, el señor Conejo Arias no aparece en los registros penales de Minnesota, ni se puede afirmar que cuente con antecedentes penales; que ha sido una de las justificaciones de la dura política migratoria de Donald Trump.

¿Cómo detuvo ICE al niño de 5 años?

El operativo de ICE en Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, se registró el pasado lunes 20 de enero de 2026, que resultó en la detención de al menos cuatro estudiantes, entre ellos Liam Conejo Ramos, junto con su padre.

Según funcionarios del distrito escolar, agentes federales abordaron al menor y a su padre cuando llegaban a su casa después del preescolar y los llevaron a un centro de detención en Texas.

Testigos y autoridades escolares denunciaron que , tras detener al padre, los agentes habrían instruido al niño para que tocara la puerta de su domicilio con el argumento de verificar si había más personas dentro, lo que fue descrito por algunos como usar al menor para facilitar la operación.

También se dio a conocer que un adulto presente se ofreció cuidar al niño, pero esa solicitud fue rechazada por los agentes, que finalmente trasladaron tanto al menor como al padre fuera del estado de Minnesota.

Tras la polémica que generó la detención de Liam, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y portavoces de ICE han defendido el operativo, afirmando que no tenían como objetivo al niño sino a su padre, a quien aseguraron intentó huir de los agentes, y que un oficial permaneció con el menor por su seguridad mientras se completaba la detención.

¿Qué dice Ecuador de la detención de Liam y su padre?

El Consulado del Ecuador en Minneapolis informó que solicitó de manera inmediata información oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), con el fin de obtener mayores detalles sobre el caso y la situación actual del menor.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el menor se encuentra bajo su resguardo, debido a que su padre, el ciudadano ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias, huyó ante la presencia de agentes de ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba.



La cancillería ecuatoriana indicó que el DHS señaló que, en este tipo de casos, se consulta con los padres la posibilidad de que el menor sea deportado junto con ellos a su país o, en su defecto, sea colocado bajo el cuidado de una persona de confianza designada por los progenitores.

Finalmente, aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana se encuentra monitoreando la situación del menor, con el fin de precautelar su seguridad y bienestar.