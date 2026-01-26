Redadas Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular El caso de Liam, un niño de tan solo 5 años, dio la vuelta al mundo y causó indignación luego de ser detenido por agentes del ICE



La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó este lunes que Adrián Conejo, padre de Liam, el niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, ha pedido que "el Estado no intervenga" en su caso.

Hay casos de ecuatorianos con petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga. Es el caso del señor que tiene a su hijo menor de edad



La canciller indicó que el padre "le da prioridad a su trámite de asilo", por lo que él y su abogado les habían pedido que no intervengan.

La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos

La funcionaria negó que la decisión de la familia de no aceptar la ayuda del gobierno de Ecuador sea porque no llegó de manera oportuna, aseguró que desde el minuto cero han estado presentes. En un comunicado la cancillería indicó.

Desde que el Gobierno de los Estados Unidos desplegó operativos de control migratorio en la ciudad de Minneapolis, el Consulado del Ecuador en esa ciudad ha mantenido un seguimiento constante de los casos de detención de ciudadanos ecuatorianos por motivos migratorios, en coordinación con la Embajada del Ecuador en ese país

Chloe, niña de 2 años detenida por ICE

Chloe Renata Tipan Villacis fue detenida junto con su padre Elvis Joel Tipan-Echeverria, en el sur de Minneapolis mientras regresaban a casa después de ir al supermercado, el pasado 22 de enero de 2026.



Al respecto, las autoridades de Ecuador informaron que, tras conocerse sobre las recientes detenciones en Minneapolis de los ciudadanos ecuatorianos Elvis Joel Tipán Echeverría y su hija menor de edad, el Consulado del Ecuador en esa ciudad tomó contacto con la oficina de ICE.

De acuerdo con la información proporcionada al Consulado, la menor de dos años de edad C.R.T.V. se encuentra actualmente junto a su madre en la ciudad de Minneapolis

Liam, niño de 5 años detenido por ICE

Sobre el caso de Liam que dio la vuelta al mundo. Al salir de clases el pasado 20 de enero en Minnesota, Liam y su padre fueron enviados a un Centro de Detención en Texas. El día de su detención, Liam portaba una mochila de Spider Man, un gorro invernal de color azul, así como una chamarra blanco y negro a cuadros.



El abogado del caso, Marc Prokosch, señaló que Liam y su padre Adrián Alexander Conejo Arias, llegaron a Estados Unidos en 2024, procedentes de Ecuador, y ambos cuentan con solicitudes de asilo. Sobre este caso, el gobierno de Ecuador, indicó que el padre rechazó la ayuda consular.