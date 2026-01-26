Redadas

Cancillería de Ecuador dice que padre de Liam, niño detenido por ICE, rechazó asistencia consular

El caso de Liam, un niño de tan solo 5 años, dio la vuelta al mundo y causó indignación luego de ser detenido por agentes del ICE

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Esto es lo que dice abogada sobre caso de niño de cinco años detenido por ICE

La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, informó este lunes que Adrián Conejo, padre de Liam, el niño de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, ha pedido que "el Estado no intervenga" en su caso.

Hay casos de ecuatorianos con petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga. Es el caso del señor que tiene a su hijo menor de edad


La canciller indicó que el padre "le da prioridad a su trámite de asilo", por lo que él y su abogado les habían pedido que no intervengan.

La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos
Video "Están parando a los que son morenos, los golpean": Familias hispanas de Minneapolis temen salir por ICE

La funcionaria negó que la decisión de la familia de no aceptar la ayuda del gobierno de Ecuador sea porque no llegó de manera oportuna, aseguró que desde el minuto cero han estado presentes. En un comunicado la cancillería indicó.

Desde que el Gobierno de los Estados Unidos desplegó operativos de control migratorio en la ciudad de Minneapolis, el Consulado del Ecuador en esa ciudad ha mantenido un seguimiento constante de los casos de detención de ciudadanos ecuatorianos por motivos migratorios, en coordinación con la Embajada del Ecuador en ese país

Más sobre Redadas

Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU
3 mins

Greg Bovino, el rostro de las redadas migratorias en EEUU

Inmigración
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota
2 mins

Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes de ICE saldrán de Minnesota

Inmigración
Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios
3 mins

Trump envía a su 'zar de la frontera' a Minnesota en medio de protestas, muertes y tensión por los operativos migratorios

Inmigración
Ciudadano estadounidense denuncia que ICE irrumpió en su casa sin una orden y lo sacaron en ropa interior con temperaturas congelantes
5 mins

Ciudadano estadounidense denuncia que ICE irrumpió en su casa sin una orden y lo sacaron en ropa interior con temperaturas congelantes

Inmigración
Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio
18 mins

Un año después del segundo gobierno, Trump ataca sin piedad el sistema migratorio

Inmigración
Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave"
1 mins

Asesor de Trump advierte que obstruir a oficiales del ICE constituye un "delito grave"

Inmigración
“¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis
1:11

“¡ICE fuera!” multitudes protestan tras la muerte de una madre a manos de ICE en Minneapolis

Inmigración
Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos
6 mins

Agentes de ICE han realizado al menos 14 tiroteos y matado a tiros a cuatro personas desde inicio de ofensiva migratoria de Trump: estos son los casos

Inmigración
Fue detenida después de comer en un Taco Bell: sus abogados dicen que es ciudadana estadounidense
1:45

Fue detenida después de comer en un Taco Bell: sus abogados dicen que es ciudadana estadounidense

Inmigración
Ciudadanos nacionalizados creían estar a salvo de la arremetida contra inmigrantes: algunos empiezan a dudar
6 mins

Ciudadanos nacionalizados creían estar a salvo de la arremetida contra inmigrantes: algunos empiezan a dudar

Inmigración

Chloe, niña de 2 años detenida por ICE

PUBLICIDAD

Chloe Renata Tipan Villacis fue detenida junto con su padre Elvis Joel Tipan-Echeverria, en el sur de Minneapolis mientras regresaban a casa después de ir al supermercado, el pasado 22 de enero de 2026.

Notas Relacionadas

Niña de 2 años detenida por ICE: La historia de la pequeña hispana Chloe Renata

Niña de 2 años detenida por ICE: La historia de la pequeña hispana Chloe Renata

Inmigración
2 min


Al respecto, las autoridades de Ecuador informaron que, tras conocerse sobre las recientes detenciones en Minneapolis de los ciudadanos ecuatorianos Elvis Joel Tipán Echeverría y su hija menor de edad, el Consulado del Ecuador en esa ciudad tomó contacto con la oficina de ICE.

De acuerdo con la información proporcionada al Consulado, la menor de dos años de edad C.R.T.V. se encuentra actualmente junto a su madre en la ciudad de Minneapolis

Liam, niño de 5 años detenido por ICE

Sobre el caso de Liam que dio la vuelta al mundo. Al salir de clases el pasado 20 de enero en Minnesota, Liam y su padre fueron enviados a un Centro de Detención en Texas. El día de su detención, Liam portaba una mochila de Spider Man, un gorro invernal de color azul, así como una chamarra blanco y negro a cuadros.

Notas Relacionadas

Del Preescolar a Centro de Detención: Así fue la redada de ICE donde detuvieron a Liam, de 5 años, y a su padre

Del Preescolar a Centro de Detención: Así fue la redada de ICE donde detuvieron a Liam, de 5 años, y a su padre

Inmigración
4 min


El abogado del caso, Marc Prokosch, señaló que Liam y su padre Adrián Alexander Conejo Arias, llegaron a Estados Unidos en 2024, procedentes de Ecuador, y ambos cuentan con solicitudes de asilo. Sobre este caso, el gobierno de Ecuador, indicó que el padre rechazó la ayuda consular.

El señor Conejo, expresó que no requiere ni acepta asistencia del Consulado ecuatoriano
Relacionados:
RedadasIceGregory BovinoOperativos de ICEMigrantesFamilias migrantesInmigración Infantil

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX