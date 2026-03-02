Noticias Cancillería de México activa protocolo de atención consular ante muerte de un mexicano bajo custodia de ICE en California La secretaría de Relaciones Exteriores de México informó sobre la muerte de una persona mexicana bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California.



La cancillería de México informó sobre la muerte de un mexicano en el Centro de Procesamiento en Adelanto, California, ante el hecho, indicó que se exigirá una investigación inmediata y exhaustiva sobre las condiciones que han derivado en el fallecimiento de connacionales bajo custodia de esta autoridad, a fin de determinar responsabilidades y garantizar que estos hechos no se repitan.

Señaló que ante la gravedad de los hechos, el Consulado de México en San Bernardino activó de inmediato los protocolos de protección consular y estableció comunicación urgente con las autoridades para solicitar información detallada sobre las circunstancias del deceso. También indicó que se solicitó formalmente el expediente médico, los reportes de custodia y todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido.

El titular de la Representación estableció contacto directo con la familia de la víctima para expresar condolencias y brindar el acompañamiento legal que se requiera, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos.