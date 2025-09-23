Cámara policial contradice versión que dio el gobierno en el caso del inmigrante baleado mortalmente por ICE en Chicago

Video Revelan nuevo video en el caso del hispano baleado mortalmente por un agente de ICE en Illinois

Imágenes de una cámara corporal de un policía reveladas este martes mostraron al agente migratorio que baleó mortalmente a un inmigrante describiendo sus propias heridas durante una persecución vehicular como "menores", lo que contrasta con la explicación que había dado el gobierno del incidente registrado previamente este mes en Chicago.

Funcionarios del gobierno de Donald Trump habían dicho previamente que el agente había resultado gravemente herido luego de que Silverio Villegas González lo arrastró con su automóvil en un intento por evitar su arresto durante una parada de tráfico en el suburbio de Franklin Park.

Casi tres horas de video y extractos de audio obtenidos por la agencia AP a través de un pedido de información arrojaron luz sobre qué sucedió en el incidente que agudizó las tensiones por las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la tercera ciudad más grande del país, las cuales dejaron alrededor de 550 arrestos, según funcionarios federales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Villegas González embistió a los agentes con su vehículo, arrastrando a uno de ellos antes de que el agente temiera por su vida y abriera fuego.

Los funcionarios federales han dicho que sus agentes no llevaban cámaras corporales en ese momento.

Qué revelan las imágenes de la cámara corporal de un policía del caso de Silverio Villegas

Las imágenes que el Departamento de Policía de Franklin Park dio a conocer este martes muestran a un agente local que llega a un costado del camino en donde un automóvil se había estrellado contra un camión de carga en el suburbio de Franklin Park, una comunidad predominantemente hispana ubicada unas 18 millas al oeste de Chicago.

Los agentes de ICE le intentan explicar al policía lo que había sucedido momentos después de que un agente federal disparó contra Villegas González, quitándole la vida. "Intentó atropellarnos", dijo un agente de ICE.

Mientras caminaba hacia el policía local, otro agente federal dijo que fue “arrastrado un poco”.

En el video también se puede ver al primer agente mientras le dice a su compañero que había sufrido "una lesión en la rodilla izquierda y algunas laceraciones en las manos" mientras hablaba por la radio. "Nada grave", dice el agente herido mientras levanta los brazos para restar importancia a las preocupaciones.

Funcionarios federales habían dicho previamente que el agente sufrió "múltiples" y "graves lesiones".

"Su vida estuvo en riesgo y sufrió lesiones graves", publicó en la red social X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien la semana pasada visitó Chicago para un operativo de inmigración.

Marcos Charles, jefe interino de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE, dijo a AP el viernes que visitó al agente en el hospital, vio sus lesiones y sintió que fue apropiado el uso de la fuerza utilizada. Se negó a hacer comentarios adicionales, diciendo que hay una investigación abierta.

Funcionarios de DHS no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Los videos, desde la perspectiva de varios agentes que llegaron al lugar, también muestran a los dos agentes de ICE realizando técnicas de reanimación sobre un hombre tendido en el suelo y, luego, a personal de emergencia. También se aprecia en esas imágenes sangre en el pavimento.

Los operativos del ICE en Chicago han sido comparados con la represión migratoria que llevó a cabo el gobierno federal en el área de Los Ángeles en junio pasado.

En Los Ángeles, al menos dos personas murieron mientras intentaban evadir a ICE: un trabajador agrícola que cayó del techo de un invernadero durante una redada y un hombre que fue atropellado por una camioneta mientras huía de los agentes fuera de una tienda Home Depot.

¿Quién era Silverio Villegas González?

Villegas González, de 38 años, era oriundo del estado de Michoacán, en el oeste de México, según el Consulado General de México en Chicago, que supervisa de cerca la investigación.

La mañana del incidente, Villegas González, quien trabajaba como cocinero, acababa de dejar a uno de sus hijos en la guardería en el suburbio de aproximadamente 18,000 habitantes.

El director de la guardería lo describió como un buen padre, mientras que muchos residentes de Franklin Park asistieron a vigilias y lo recordaron como un amable hombre de familia.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, algunos de los principales funcionarios electos de Illinois y la presidenta de México han pedido una investigación exhaustiva y mayor transparencia y responsabilidad.

"Queremos respuestas a las preguntas que hemos planteado", dijo este martes el representante federal Jesús 'Chuy' García, un demócrata por Chicago, después de que el video se hiciera público.

"La familia tiene derecho a ello. La comunidad quiere saber qué está pasando y el público también merece respuestas", agregó.

