ICE mata a un inmigrante en Chicago por supuestamente atropellar a un agente para tratar de evadir un arresto

Video Un hombre baleado mortalmente y un agente de ICE herido deja operativo en Chicago, según reportes

Un inmigrante indocumentado fue declarado muerto tras resistirse a su detención y presuntamente arrollar a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) este viernes en Chicago.

"Esta mañana, mientras se llevaba a cabo una operación policial dirigida contra un extranjero ilegal delincuente, este se resistió al arresto, intentó huir del lugar y arrastró a un agente de ICE una distancia considerable con su coche", informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

"Temiendo por su propia vida, el agente disparó su arma", dice el comunicado.

El Departamento identificó al inmigrante como Silverio Villegas-Gonzalez. No detalló la causa de muerte, solo dijo que fue declarado muerto.

Según el DHS, Villegas-González tenía antecedentes de conducción imprudente.

Los agentes estaban llevando a acabo una parada de tránsito en el suburbio de Franklin Park, a unas 18 millas al oeste de Chicago, cuando ocurrió el incidente, dijo ICE.

El agente sufrió múltiples lesiones y se encuentra en estado estable, dice el comunicado.

DHS culpa a activistas y redes sociales de motivar a los inmigrantes a resistirse a los arrestos

Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, dijo en el comunicado que "los videos virales en redes sociales y los activistas que animan a los inmigrantes indocumentados a resistirse a las fuerzas del orden no solo difunden información errónea, sino que también socavan la seguridad pública, así como la seguridad de nuestros agentes y de las personas detenidas".

Según el DHS, "las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a un aumento del 1000 % en las agresiones contra ellas mientras llevan a cabo operaciones policiales".

El incidente se produjo cuando el ICE lleva poco menos de una semana en una operación de control de la inmigración en Chicago que ha bautizado como 'Midway Blitz'.

