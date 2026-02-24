Corte de Apelaciones falla a favor de permitir al IRS compartir datos con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional con fines de control de inmigración

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor del Departamento del Tesoro para permitir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para fines de control de inmigración, lo que abre la puerta para que el Gobierno de Donald Trump acelere las deportaciones de inmigrantes indocumentados.