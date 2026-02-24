Corte de Apelaciones falla a favor de permitir al IRS compartir datos con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional con fines de control de inmigración
La fiscal Pam Bondi celebró la decisión judicial y la calificó como "una victoria crucial". Te contamos cuál es el impacto de este fallo en la comunidad inmigrante.
Video ¿Debes declarar impuestos en EEUU aunque hayas salido del país? Esto dice una experta
Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor del Departamento del Tesoro para permitir al Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartir datos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para fines de control de inmigración, lo que abre la puerta para que el Gobierno de Donald Trump acelere las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
La fiscal general Pam Bondi celebró la decisión judicial y la calificó como "una victoria crucial para la agenda del presidente Trump de 'Hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro'".