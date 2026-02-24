Inmigración ¿Quién es el senador Alex Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos que responderá en español hoy al discurso del Estado de la Unión de Trump? Esta es la carrera del hijo de inmigrantes mexicanos que responderá al mensaje de Donald Trump, sobre el Estado de la Unión.

El discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump será respondido por el senador Alex Padilla.

Por su trayectoria y origen, Padilla no es solo un político de carrera sino un activista que se ha ganado la atención por defender los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.

En N+ Univision te decimos quién es Alex Padilla, el latino que responderá al discurso de Trump.

¿Quién es Alex Padilla, el hispano que responderá al discurso de Donald Trump?

De acuerdo con su biografía oficial, nació en 1973 en Los Ángeles y fue criado en Pacoima, en el Valle de San Fernando.

Su padre, Santos Padilla, trabajó por 40 años como cocinero, mientras que su madre, Lupe Padilla dedicó su vida a limpiar casas para sacar adelante a sus tres hijos.

Según se lee en la página web de Padilla, fueron ellos quienes le inculcaron que el servicio público y la educación son las llaves del "sueño americano". Actualmente, Padilla sigue viviendo en el Valle de San Fernando junto a su esposa Angela y sus tres hijos: Roman, Alex y Diego.

A diferencia de muchos políticos que estudian derecho, Padilla es ingeniero mecánico por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Aunque su plan original era diseñar satélites, la política lo llamó en 1994, cuando la Proposición 187 de California buscaba negar servicios públicos a los inmigrantes.

"Mi interés en la política surgió a partir de esa virulenta ley antiinmigrante. Sentí que debía luchar para que todos tuvieran una oportunidad justa", detalla su biografía oficial.

Además se ha destacado como:

Concejal más joven: A los 26 años fue elegido al Concejo Municipal de Los Ángeles y, poco después, se convirtió en su presidente más joven.

Secretario de Estado: Logró una expansión histórica del derecho al voto en California, alcanzando récords de participación.

Senador de Estados Unidos: En 2021, hizo historia al ser juramentado como el primer latino en representar a California en el Senado de los Estados Unidos, ocupando el escaño dejado por la ahora exvicepresidenta Kamala Harris.

La elección de Padilla para dar la respuesta en español se da en medio de las políticas de deportaciones masivas por parte de Trump, el mensaje de Padilla en español representar a los más de 60 millones de latinos en el país.